SON DAKİKA: Sürprizler var! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

JESUS KULÜBEDE YOK

İki teknik adamın taktik savaşına da sahne olacak mücadelede Fenerbahçe teknik direktörü Jesus, cezası nedeniyle kulübeyi yardımcısı De Deus'a devredecek. Zirvenin 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan Kartal, kazanırsa galibiyet serisini 4 maça çıkarıp ezeli rakibi ile puan farkını da 2'ye indirecek.