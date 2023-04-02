SON DAKİKA: Sürprizler var! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşma öncesi iki ekipte son hazırlıklarını tamamlarken, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.
Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia
Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
İki teknik adamın taktik savaşına da sahne olacak mücadelede Fenerbahçe teknik direktörü Jesus, cezası nedeniyle kulübeyi yardımcısı De Deus'a devredecek. Zirvenin 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan Kartal, kazanırsa galibiyet serisini 4 maça çıkarıp ezeli rakibi ile puan farkını da 2'ye indirecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'nin yanı sıra Valentin Rosier ve Romain Saiss'i de derbi kadrosuna almadı.