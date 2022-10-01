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Son dakika: 'Takımdan hemen gönderin!' Trabzonspor - Kayserispor maçında Uğurcan Çakır'ın hatası sonrası sosyal medya karıştı...

01.10.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına çıktı. Milli ara sonrasında oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında sosyal medya adeta karıştı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın yaptığı hatanın ardından topla buluşan Gavranovic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Bu pozisyonla birlikte bordo - mavili taraftarlar adeta isyan etti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu oynanan müsabakaya Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatası damga vurdu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN HATASI

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Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçın 24. dakikasında takımını atağa çıkarmak istyeyen Uğurcan Çakır, kendi yarı sahasında bir pas hatası yaptı.

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THIAM, GAVRANOVIC'İ GÖRDÜ

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Çakır'ın tehlikeli bölgede topu kaybetmesinin ardından Mame Thiam, ceza yayı üzerindeki Gavranovic'i gördü.

ÇALIMINI ATTI, GOLÜ YAPTI

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İsviçreli futbolcu, çalımlarla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

UĞURCAN'A BÜYÜK TEPKİ

Bu gol sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, Uğurcan Çakır'ın yaptığı hatayı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. İşte bazı tepkiler...

İŞTE O TEPKİLER

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