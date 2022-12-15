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Son dakika: Talipleri bitmek bilmiyor! Ya Jorge Jesus ya da Fatih Terim! Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası için flaş iddia...

15.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan ve kulübe kattığı hava ile oynattığı futbol dikkatleri çeken teknik direktör Jorge Jesus'un talipleri günden güne artıyor. Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'nın en önemli adayları arasında gösterilen deneyimli çalıştırıcı için şimdi de Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Portekiz Milli Takımı'nın talip olduğu iddia edildi. Jesus'un yanı sıra son olarak G.Saray'da çalışan Fatih Terim'in adının da görev için geçtiği öne sürüldü.

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Brezilya ve Portekiz çeyrek final etabında karşılaştıkları rakiplere yenilerek sürpriz bir şekilde turnuvadan elenmişti. Brezilya'da teknik direktör Tite, yaşanan hayal kırıklığı sonrasında görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Portekiz'de ise Fernando Santos, federasyon başkanı ile görüşerek en doğru kararın verileceğini dile getirmiş ve ayrılık sinyali vermişti.

PORTEKİZ'İN ADAYLARI

ÖNCE BREZİLYA İLE ANILDI

ÖNCE BREZİLYA İLE ANILDI

Brezilya Milli Takımı'nda takımın başına geçmesi muhtemel hocalar arasında Fenerbahçe ile gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerien çeken Jorge Jesus'un da bulunduğu iddia edilmişti.

PORTEKİZ DE DEVREYE GİRDİ

PORTEKİZ DE DEVREYE GİRDİ

Bu gelişme sonrasında yeni bir iddia daha ortaya atıldı ve Portekiz Milli Takımı'nın da tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

SANTOS İLE YOLLAR AYRILACAK

SANTOS İLE YOLLAR AYRILACAK

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Portekiz Milli Takımı, Fernando Santos ile yollarını ayıracak.

DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

Haberde Santos'un yerine Jorge Jesus, Jose Mourinho, Bruno Lage ve Rui Jorge'nin düşünüldüğü ifade edildi.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Bu isimlerin yanı sıra son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve sonrasında herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'in de adı görev için anıldı.

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