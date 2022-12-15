Son dakika: Talipleri bitmek bilmiyor! Ya Jorge Jesus ya da Fatih Terim! Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası için flaş iddia...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Brezilya ve Portekiz çeyrek final etabında karşılaştıkları rakiplere yenilerek sürpriz bir şekilde turnuvadan elenmişti. Brezilya'da teknik direktör Tite, yaşanan hayal kırıklığı sonrasında görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Portekiz'de ise Fernando Santos, federasyon başkanı ile görüşerek en doğru kararın verileceğini dile getirmiş ve ayrılık sinyali vermişti.
Brezilya Milli Takımı'nda takımın başına geçmesi muhtemel hocalar arasında Fenerbahçe ile gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerien çeken Jorge Jesus'un da bulunduğu iddia edilmişti.
Bu gelişme sonrasında yeni bir iddia daha ortaya atıldı ve Portekiz Milli Takımı'nın da tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Portekiz Milli Takımı, Fernando Santos ile yollarını ayıracak.
Haberde Santos'un yerine Jorge Jesus, Jose Mourinho, Bruno Lage ve Rui Jorge'nin düşünüldüğü ifade edildi.
Bu isimlerin yanı sıra son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve sonrasında herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'in de adı görev için anıldı.