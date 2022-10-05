Son dakika: Taraftarlar formaları bastırmaya başladı! Fenerbahçe'de Luis Suarez bombası! 'Şampiyonluğu getirecek transfer'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, ocak ayı için de reçeteyi yazdı. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği devre arası transfer dönemi için flaş bir haber gündeme geldi.
FENERBAHÇE'DEN LUIS SUAREZ HAREKATI
JESUS KOLLARI SIVADI
Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ve Beşiktaş maçları dışında her maçta ağları sarsan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hücumda durdurulamaz hale gelmek için kolları sıvadı.
HEDEFTEKİ İSİM LUIS SUAREZ
Kadrosunda Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun'u bulunduran tecrübeli teknik adamın hedefindeki yıldızın Luis Suarez olduğu ortaya çıktı.
OCAK AYINDA TAKIMDA İSTİYOR
Dünyaca ünlü Uruguaylı yıldızın performansını yakından takip eden Jesus'un, Suarez'i ocak ayında kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Konuyu yönetime taşıyan deneyimli çalıştırıcının isteğini gerçekleştirmek isteyen sarı - lacivertli kurmayların da harekete geçtiği ifade edildi.
ABD'DEN DE İLGİ VAR
MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin de ilgilendiği 35 golcünün, Kasım ayında Nacional'den ayrılacağı ve bonservisini eline alacağı açıklanmıştı.
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