Son dakika: Taraftarlar formaları bastırmaya başladı! Fenerbahçe'de Luis Suarez bombası! 'Şampiyonluğu getirecek transfer'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, ocak ayı için de reçeteyi yazdı. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği devre arası transfer dönemi için flaş bir haber gündeme geldi.