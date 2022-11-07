Son dakika: Tek golünü Fenerbahçe'ye atmıştı! Adana Demirspor'da Artem Dzyuba'nın sözleşmesi feshedildi...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ve yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Mavi Şimşekler'de geçen sezon 19 gol kaydeden Mario Balotelli ile yollar ayrılmış ve İtalyan yıldızın yerine Artem Dzyuba kadroya dahil edilmişti.