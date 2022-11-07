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Son dakika: Tek golünü Fenerbahçe'ye atmıştı! Adana Demirspor'da Artem Dzyuba'nın sözleşmesi feshedildi...

07.11.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e flaş bir giriş yapan Adana Demirspor, oynadığı 12 maçın ardından 23 puanla 4. sırada yer aldı. Mavi Şimşekler, yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçirmiş ve Mario Balotelli'nin ayrılığı sonrasında Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmıştı. Zenit ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Adana Demirspor'a imza atan Dzyuba'nın Türkiye macerası kısa sürdü.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ve yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Mavi Şimşekler'de geçen sezon 19 gol kaydeden Mario Balotelli ile yollar ayrılmış ve İtalyan yıldızın yerine Artem Dzyuba kadroya dahil edilmişti.

DZYUBA İLE YOLLAR AYRILDI

TÜRKİYE MACERASI KISA SÜRDÜ

TÜRKİYE MACERASI KISA SÜRDÜ

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Adana Demirspor'a gelen Artem Dzyuba'nın Türkiye macerası kısa sürdü.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Büyük umutlarla Mavi Şimşekler'e gelen 34 yaşındaki golcünün sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Adana Demirspor, Rus futbolcunun kontratının karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

TEK GOLÜ FENERBAHÇE'YE

TEK GOLÜ FENERBAHÇE'YE

Türkiye kariyerinde 5 resmi maçta forma giyen Artem Dzyuba, tek golünü Fenerbahçe'ye karşı oynanan müsabakada kaydetmişti.

520 MAÇI VAR

520 MAÇI VAR

Kariyerinde toplam 520 karşılaşmaya çıkan Dzyuba, 193 gol - 106 asistlik bir performans sergiledi.

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