Son dakika: Tek golünü Fenerbahçe'ye atmıştı! Adana Demirspor'da Artem Dzyuba'nın sözleşmesi feshedildi...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ve yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Mavi Şimşekler'de geçen sezon 19 gol kaydeden Mario Balotelli ile yollar ayrılmış ve İtalyan yıldızın yerine Artem Dzyuba kadroya dahil edilmişti.
Rusya Ligi ekiplerinden Zenit ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Adana Demirspor'a gelen Artem Dzyuba'nın Türkiye macerası kısa sürdü.
Büyük umutlarla Mavi Şimşekler'e gelen 34 yaşındaki golcünün sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.
Adana Demirspor, Rus futbolcunun kontratının karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
Türkiye kariyerinde 5 resmi maçta forma giyen Artem Dzyuba, tek golünü Fenerbahçe'ye karşı oynanan müsabakada kaydetmişti.
Kariyerinde toplam 520 karşılaşmaya çıkan Dzyuba, 193 gol - 106 asistlik bir performans sergiledi.