Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı! Polisler inceleme başlattı! Tam 7 kurşun isabet etti...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR TFF'nin Riva'daki binasına yapılan saldırının kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.



(DHA)

''SİLAH SESLERİNİ DUYAR DUYMAZ KENDİMİZİ YERE ATTIK'' Hamit Altıntop: "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur."

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."