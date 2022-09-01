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  4. Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı! Polisler inceleme başlattı! Tam 7 kurşun isabet etti...

Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı! Polisler inceleme başlattı! Tam 7 kurşun isabet etti...

01.09.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 7 kurşun isabet etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonuna bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR
TFF'nin Riva'daki binasına yapılan saldırının kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

(DHA)

''SİLAH SESLERİNİ DUYAR DUYMAZ KENDİMİZİ YERE ATTIK''

''SİLAH SESLERİNİ DUYAR DUYMAZ KENDİMİZİ YERE ATTIK''
Hamit Altıntop: "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur."

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

SPOR BAKANI KASAPOĞLU: "ŞİDDETLE KINIYORUZ''

SPOR BAKANI KASAPOĞLU: "ŞİDDETLE KINIYORUZ''
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva’daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF Yönetim Kurulu’na ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."
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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 23 yorum
dederasyona saldırıyı kımler beden yaptı kınıyorum
bu tff ye sıkanlarla fenerbahçe otobüsüne sıkanlar aynı el olabilir mi diye bir düşünüyorum. Yıllardır bir karanlık el var futbolda karabasangibi kimse de üzerine gideyor
kınamıyorum bunlar bu hale getirdiler bu işi

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