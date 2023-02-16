Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi!

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk mücadelesinde Trabzonspor sahasında Basel'i konuk etti. Karşılaşma 65. dakikada Larsen'in kaydettiği golle temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, bordo-mavili ekibin bu galibiyeti ülkeye adeta moral oldu.

DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ!

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşma öncesi, ülkemizde yaşanan deprem felaketi için unutulmayacak bir koreografiye imza attı.

Yapılan koreografi büyük alkış alırken, herkesi duygulandırdı.

PROTEO DA UNUTULMADI!

Öte yandan, üMeksika’dan gelen arama-kurtarma ekibinde görev yapan ve ülkemizdeki arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybeden 'Proteo'nun da koreografide yer alması herkesi duygulandıran bir başka detay oldu.

ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU DA TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı futbol dünyasından birçok isim takip ederken, Arda Turan ve Emre Belözoğlu da tribündeki yerini alanlar arasındaydı.

TFF BAŞKANI VE SÜPER LİG KULÜP BAŞKANLARINDAN DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanları, geliri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya destek verdi. Tüm takım taraflarına açık olan karşılaşmaya birçok takımdan taraftar forma ve atkıları ile geldi. Maç öncesinde kentte formalarıyla gezen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımların taraftarları, bordo-mavili taraftarlarla kucaklaşarak dostluk örneği sergiledi.

MOHAMED ZEKİ AMDOUNİ'DEN "GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE'M" TİŞÖRTÜ

Türkiye’ye destek veren Basel'in Türk asıllı futbolcusu Mohamed Zeki Amdouni, maç öncesi ısınma sırasında sahaya üzerinde "Geçmiş olsun Türkiye'm" tişörtü ile çıktı. Mücedele öncesinde sahaya UEFA tarafından Türkçe ve Arapça; ‘Yanınızdayız’ yazılı pankart açıldı.

İŞTE O ANLARDAN KARELER...