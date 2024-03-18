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  4. SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bir açıklama geldi! "Kimse bizi meze edemez"

SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bir açıklama geldi! "Kimse bizi meze edemez"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 20:52
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Son dakika... Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 90 dakikasının tamamlanmasının ardından beklenmedik olaylara sahne olan Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları sürerken Trabzonspor cephesinden konuyla alakalı ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayların yankıları sürerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp televizyonuna konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamanın ardından Trabzonspor'dan da yaşananlara dair resmi bir açıklama geldi.

"KİMSE BİZİ MEZE ETMEYE KALKMASIN"

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,olaylar hakkında yaptığı açıklamada "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

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"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."


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İŞTE MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR...

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