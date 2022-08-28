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Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray derbisinde kazanan yok! Akyazı'da çıt çıkmadı...

28.08.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası Trabzonspor - Galatasaray derbisine sahne oldu. Her iki takımın da şampiyonluk parolasıyla başladığı yeni sezonun ilk büyük maçı olarak gösterilen bu müsabaka, Medical Park Stadyumu'nda kapalı gişe oynandı. Her iki ekibin de 90 dakika boyunca birçok pozisyona girdiği ve büyük bir mücadele sergilediği karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. İki takımın da yeni transferlerinin sahne aldığı karşılaşmaya bordo - mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, sahada büyük bir mücadele yaşandı. Her iki ekibin birçok pozisyona girdiği maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı...

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından iki takımın da puanı 7'ye yükseldi. Galatasaray 6. sırada yer bulurken, Trabzonspor 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Trabzonspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

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Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 7 oyuncu, takımda yer almadı.

Bordo-mavili takımda karın kasından sakatlığı açıklanan Uğurcan Çakır ile kasıklarındaki ağrısına karşın Kopenhag maçında oyunun son bölümlerinde süre alan Anastasios Bakasetas ve kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemedi.

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da maç kadrosuna alınamadı.

Kolundan ameliyat edilen Edin Visca hariç sakatlığı bulunan tüm oyuncular, kulübede yer alarak arkadaşlarına destek verdi.

MUHAMMET TAHA TEPE İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

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Uğurcan'ın yokluğunda kaleye geçen Muhammet Taha Tepe, ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.

Trabzonspor'a 2020-2021 sezonu başında Altınordu'dan transfer edilen 21 yaşındaki kaleci, geçen sezon Turgutluspor'da kiralık olarak görev yapmıştı.

Sezon başında Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasıyla Uğurcan Çakır'ın yokluğunda genç kaleci, ilk kez forma giydi.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor'da hafta içi Kopenhag ile oynanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın yerine Muhammet Taha Tepe, Denswil'in yerine Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür'ün yerine Trezeguet forma giydi.

Karadeniz ekibinde kaptanların yokluğunda Vitor Hugo, kaptanlık bandını koluna taktı.

Yeni transferler Montassir Lahtimi ile Jean-Philippe Gbamin, ilk kez yedek kulübesinde yer aldı.

NACİ ÜNÜVAR MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Ajaxlı oyuncu Naci Ünüvar, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili kulüp ile kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen futbolcu, karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında yer aldı.

GALATASARAY'DA TEK FARKLI İSİM

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Galatasaray'da geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba, yedek kulübesinde yer alırken Mertens, ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Leo Dubois, sakatlığı süren Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, Trabzon deplasmanında yer almadı.

AKYAZI KAPALI GİŞE

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Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.

Sezonun ilk büyük karşılaşmasında İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından deplasmanlarda seyirci yasağının kaldırılmasının ardından ilk büyük maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünden takımlarına destek verdi.

Maç öncesi bir Trabzonspor taraftarı, ısınma hareketleri sırasında sahaya girerek Bartra ile fotoğraf çekilmek istedi. Güvenlik güçlerinin engellemek istediği taraftarı gören Bartra, taraftarın yanına giderek fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Trabzonsporlu oyuncular, 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankart ile sahaya çıktı.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bu salatasaraydan yoğurt tadı yok hamsilarde salatalık tadı yok ikisinde iyi cacık olur koca 96 dakikada oyun denecek oyun yok gs kümeye ts kümeye babanız FENERBAHCE SPOR KULÜBÜ BOĞAZIN en şanlı kulübü
sikebahce.
son dakikada ceza sahasinda GS li oyuncunun eline çarpıyor bariz penaltı ama var a gitmesi penaltiyi vermedi
ikiside leş takım

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