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Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçına Dries Mertens damga vurdu! Karşı karşıya pozisyonda...

28.08.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası dev bir maça sahne oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'ı konuk etti. Bordo - mavili taraftarların tıklım tıklım doldurduğu Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 31. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon meydana geldi. Galatasaraylı Mertens, karşı karşıya pozisyonda kaleci Taha Tepe'yi geçemedi.

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele verdiği karşılaşmanın 31. dakikasında Galatasaray'ın golle burun buruna kaldığı bir pozisyon yaşandı.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği müsabakada sarı - kırmızlıların yeni transferi Dries Mertens, kaçırdığı golle taraftarlara saç baş yoldurttu.

CEZA SAHASI İÇİNDE

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Belçikalı yıldız, takımının geliştirdiği kontratağın sonucunda Yunus Akgün'ün pasıyla birlikte ceza sahası içerisinde topla buluştu.

KALECİYİ GEÇEMEDİ

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Mertens'in sol ayağıyla yaptığı tek vuruşu kaleci Muhammet Taha Tepe soluna yatarak kurtardı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

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Yıldız futbolcu; kaçırdığı gol sonrasında büyük üzüntü yaşarken, Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

TRABZONSPOR - GALATASARAY

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