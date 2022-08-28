Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçına Dries Mertens damga vurdu! Karşı karşıya pozisyonda...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele verdiği karşılaşmanın 31. dakikasında Galatasaray'ın golle burun buruna kaldığı bir pozisyon yaşandı.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği müsabakada sarı - kırmızlıların yeni transferi Dries Mertens, kaçırdığı golle taraftarlara saç baş yoldurttu.

CEZA SAHASI İÇİNDE

Belçikalı yıldız, takımının geliştirdiği kontratağın sonucunda Yunus Akgün'ün pasıyla birlikte ceza sahası içerisinde topla buluştu.

KALECİYİ GEÇEMEDİ

Mertens'in sol ayağıyla yaptığı tek vuruşu kaleci Muhammet Taha Tepe soluna yatarak kurtardı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Yıldız futbolcu; kaçırdığı gol sonrasında büyük üzüntü yaşarken, Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır