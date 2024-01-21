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SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından kameraların karşısına geçen Bakasetas, takımdan ayrıldığını açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2024 21:36 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de sahasında ağırladığı Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Trabzonspor'da karşılaşmanın ardından bir veda yaşandı. Bordo-mavili ekipte Yunan golcü Bakasetas verdiği röportajda Türkiye'ye veda etti.

Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu mağlubiyet Bordo-mavili taraftarları üzerken, yıldız isim Bakasetas'tan da taraftarı üzen bir haber geldi.

MAÇ SONU TRİBÜNLERE GİTTİ...

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Maçın son düdüğünün ardından tribünlere veda ettiği görülen Yunan oyuncu yaptığı açıklamayla Türkiye'ye veda ettiğini duyurdu. Yıldız oyuncunun Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"

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Yunan oyuncu yaptığı açıklamada "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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