SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından kameraların karşısına geçen Bakasetas, takımdan ayrıldığını açıkladı!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu mağlubiyet Bordo-mavili taraftarları üzerken, yıldız isim Bakasetas'tan da taraftarı üzen bir haber geldi.

MAÇ SONU TRİBÜNLERE GİTTİ...

Maçın son düdüğünün ardından tribünlere veda ettiği görülen Yunan oyuncu yaptığı açıklamayla Türkiye'ye veda ettiğini duyurdu. Yıldız oyuncunun Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"

Yunan oyuncu yaptığı açıklamada "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

