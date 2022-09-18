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Son dakika: Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2-0'dan geri döndü! 90+8'de Bartra attı...

18.09.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Gaziantep FK, Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, müsabakanın ilk 10 dakikasında bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Bordo - mavililer ise 14. ve 42. dakikalarda attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Trabzonspor, 90+8. dakikada Marc Bartra'nın golüyle 3-2'lik üstünlük sağladı ve maç böyle tamamlandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da hızlı başladığı ve büyük bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK, 2. dakikada Maxim ve 10. dakikada Lazar Markovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Trabzonspor, 14. dakikada Mahmoud Trezeguet ve 42. dakikada penaltıdan Bakasetas'ın golleriyle 2-2'lik eşitliği sağladı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Marc Bartra kaydetti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 13 yaptı ve 6. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 11 puanla 8. sırada yer buldu.

Trabzonspor, milli ara sonrasında Kayserispor deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil'in yerine Vitor Hugo'yu tercih etti. Forvette ise Maxi Gomez yedek kulübesine çekilirken Umut Bozok görev yaptı.

Kızılyıldız maçında iç yan bağlarından sakatlık yaşayan Larsen, 11'deki yerini alırken karşılaşmada mide rahatsızlığı yaşayan Abdülkadir Ömür ise yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Yusuf Yazıcı, Bruno Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Sakatlığı düzelen Gbamin ise yedek kulübesindeki oyuncular arasında yer aldı.

SIOPIS FORMAYI BIRAKMADI

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Kızılyıldız maçında Abdullah Avcı'dan formayı tekrar alan Siopis, Gaziantep FK karşılaşmasında da ilk 11'de görev yaptı.

Yunan futbolcu, orta alanda Hamsik ile birlikte görev yaparak 2 maç üst üste takımdaki yerini aldı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

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Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oldu. Birkaç Gaziantep taraftarı da misafir takım tribününde yer aldı.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK

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