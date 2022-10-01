Son dakika: Trabzonspor geri döndü! Kayserispor deplasmanında galibiyeti Umut Bozok getirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve bir golün geçersiz kılındığı maçta kazanan taraf konuk ekip Trabzonspor oldu.