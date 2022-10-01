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Son dakika: Trabzonspor geri döndü! Kayserispor deplasmanında galibiyeti Umut Bozok getirdi...

01.10.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Milli ara sonrası Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Ligin 8. haftasında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu oynanan ve sarı - kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Umut Bozok kaydetti.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve bir golün geçersiz kılındığı maçta kazanan taraf konuk ekip Trabzonspor oldu.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83. dakikada Umut Bozok kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 24. dakikada Gavranovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 16'ya yükseltti ve 4. sırada yer buldu. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kayserispor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

GOL İPTAL EDİLDİ

GOL İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın 11. dakikasında Mame Thiam'ın bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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