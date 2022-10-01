Son dakika: Trabzonspor geri döndü! Kayserispor deplasmanında galibiyeti Umut Bozok getirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve bir golün geçersiz kılındığı maçta kazanan taraf konuk ekip Trabzonspor oldu.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83. dakikada Umut Bozok kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 24. dakikada Gavranovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 16'ya yükseltti ve 4. sırada yer buldu. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kayserispor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
GOL İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın 11. dakikasında Mame Thiam'ın bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum