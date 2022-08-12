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Son dakika: Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi öncesi Hatayspor'u tek golle geçti! Abdülkadir Ömür galibiyeti getirdi...

12.08.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk etti. 16 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Kopenhag deplasmanına çıkacak olan bordo - mavililer, bu sezon sahasında oynadığı ilk lig maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 90 dakika boyunca iki takımın da birçok pozisyon yakaladığı maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan Trabzonsporlu Edin Visca'nın ise kolunda kırık tespit edildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bordo - mavili taraftarların tıklım tıklım doldurduğu maçta her iki takım da büyük bir mücadele ortaya koydu. Birçok pozisyonun yaşandığı karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Geçen haftayı BAY geçen Hatayspor ise Süper Lig'e mağlubiyetle başladı.

Trabzonspor, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

EDIN VISCA'NIN KOLU KIRILDI

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Karşılaşmanın 41. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bosnalı futbolcunun Humerus Kemiği'nde kırık tespit edildiği açıklandı.

ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 yendiği İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Dorukhan Toköz'ün yerine Stefano Denswil'e, orta alanda ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğucan Haspolat'ı sahaya sürdü. Sezon başında Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Doğucan, yeni takımında ilk kez 11'de görev aldı.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik, yeni transfer Enis Bardhi ve gıda zehirlenmesi geçiren Dorukhan Toköz olmak üzere 5 futbolcu takımda yer almadı.

DORUKHAN, GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç saatinde gıda zehirlenmesi yaşadı. Midesinde rahatsızlık hisseden ve bunu sağlık ekibiyle paylaşan Dorukhan Toköz'ün yapılan kontrolünde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

Bordo-mavili futbolcu, bunun üzerine maç listesinden çıkartılarak tedaviye alındı.

TAM 103 GÜN SONRA EVİNDE

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Trabzonspor, 103 gün sonra stadında taraftarının önüne çıktı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı ile buluştu.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan stattaki yeni zemininde ilk karşılaşmasını oynadı.

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, stadı doldurdu.

ERCE KARDEŞLER'İN İLK MAÇI ESKİ TAKIMINA KARŞI

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Trabzonspor'da sezon başında Atakaş Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler, ilk maçını eski takımına karşı oynadı.

Maça ilk 11'de başlayan genç kaleci, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla da sarılarak hasret giderdi.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR

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