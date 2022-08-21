Son dakika: Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen'e imzayı attırıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle başlayan ve 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, yağtığı transferlerle dikkat çekmişti. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda Marcao'nun Sevilla'ya satılmasının ardından stoper transferine yoğunluk verilmişti.

"3-4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Ümraniyespor maçının ardından "3-4 transfer daha yapacağız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Buruk'un sözleri sonrasında taraftarları heyecan sararken, sarı - kırmızılı yönetim girişimlerini hızlandırmıştı.

GÜNDEME OLSEN GELMİŞTİ

Marcao'nuna gidişi ve Vıctor Nelsson'un ayrılık ihtimali üzerine stoper transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın gündemine Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen gelmişti.

BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

Sarı - kırmızılıların bu hafta içerisinde savunma oyuncusu Andreas Hanche-Olsen'i açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray'ın Norveçli stoper için Belçika'nın Gent kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

KAZANACAĞI PARA

Olsen'in de Galatasaray'dan yıllık 700 bin euro kazanacağı aktarıldı.