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Son dakika: Transfer bu hafta bitiyor! Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen'e imzayı attırıyor...

21.08.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek moral depolayan ve puanını 7'ye yükselten Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Marcao'yu 12+3 milyon euro bedelle Sevilla'ya satan sarı - kırmızılılar, Nelsson'un da ayrılık ihtimaline karşın önceliğini stoper takviyesine vermişti. Galatasaray'ın gündeminde uzun süredir yer alan Andreas Hanche-Olsen için sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle başlayan ve 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, yağtığı transferlerle dikkat çekmişti. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda Marcao'nun Sevilla'ya satılmasının ardından stoper transferine yoğunluk verilmişti.

"3-4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Ümraniyespor maçının ardından "3-4 transfer daha yapacağız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Buruk'un sözleri sonrasında taraftarları heyecan sararken, sarı - kırmızılı yönetim girişimlerini hızlandırmıştı.

GÜNDEME OLSEN GELMİŞTİ

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Marcao'nuna gidişi ve Vıctor Nelsson'un ayrılık ihtimali üzerine stoper transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın gündemine Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen gelmişti.

BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

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Sarı - kırmızılıların bu hafta içerisinde savunma oyuncusu Andreas Hanche-Olsen'i açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray'ın Norveçli stoper için Belçika'nın Gent kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

KAZANACAĞI PARA

Olsen'in de Galatasaray'dan yıllık 700 bin euro kazanacağı aktarıldı.

ANDREAS HANCHE-OLSEN FOTOĞRAFLARI

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