SON DAKİKA: Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!

"BU ALÇAK SALDIRIYI SADECE HALİL UMUT MELER'E YAPILMADI"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır."