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SON DAKİKA: Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!

12.12.2023 01:49 | Son Güncelleme:
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Türk futbolu, yaşanan hakem skandalıyla sarsıntıya uğradı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında olağanüstü toplanan TFF'den flaş bir açıklama geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Son düdüğün ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Aldığı darbenin ardından yere yığılan Meler, yöneticiler tarafından da defalarca tekmelendi.

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Polis ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle korumaya alınan Halil Umut Meler, hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrasında olağanüstü şekilde toplanan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'DEN AÇIKLAMA

HAKEMLİĞİ BIRACAK MI?

HAKEMLİĞİ BIRACAK MI?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hakem Halil Umut Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu çok önemli. Hakemlik konusunu sonra konuşacağız."

"DEĞERLİ HAKEMİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

"DEĞERLİ HAKEMİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz."

"BU ALÇAK SALDIRIYI SADECE HALİL UMUT MELER'E YAPILMADI"

"BU ALÇAK SALDIRIYI SADECE HALİL UMUT MELER'E YAPILMADI"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır."

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