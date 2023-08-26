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Son dakika: Türkiye'nin gözü Galatasaray'da! Ülke puanı sıralaması için flaş gelişme! Aslan eğer tur atlarsa...

26.08.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden ekiplerimizin şu ana kadar gösterdiği başarılı performans, ülke puanı sıralamasında büyük bir sıçrama getirmişti. 10. sıraya kadar yükselen Türkiye'nin önündeki en yakın rakibi İskoçya'yı geçmesi için flaş bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alan Galatasaray'ın Molde'yi elemesi halinde yıllar sonra bir ilk gerçekleşecek. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda yer alan Galatasaray'ın yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, şu ana kadar ortaya koyduğu grafikle ülke puanını yukarı çekti.

Türkiye; ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükselirken, önündeki en yakın rakibi İskoçya'yı geçmesi için sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖZLER GALATASARAY'DA

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Ülke puanı için gözler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Molde'yi 3-2 mağlup eden ve avantajı cebine koyan Galatasaray'ın rövanş maçına çevrildi.

ASLAN, GRUPLARA KALIRSA...

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Sarı - kırmızılıların Rams Park'ta oynanacak olan rövanşta kazanarak turu geçip, gruplara kalması halinde Türkiye, ülke puanı sıralamasında İskoçya'yı geride bırakarak 9. sıraya yükselecek.

RANGERS MAÇI KRİTİK

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Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Rangers'ın PSV'yi elemesi ve gruplara kalması durumunda ise İskoçya yeniden Türkiye'nin önüne geçecek.

İskoç temsilcisi, ilk maçta konuk ettiği Hollanda ekibi PSV ile 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Molde'yi konuk edecek.

22) İSVEÇ

22) İSVEÇ

PUAN: 21.125

21) POLONYA

21) POLONYA

PUAN: 22.000

20) HIRVATİSTAN

20) HIRVATİSTAN

PUAN: 22.150

19) YUNANİSTAN

19) YUNANİSTAN

PUAN: 22.325

18) ÇEKYA

18) ÇEKYA

PUAN: 24.050

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