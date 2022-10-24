SON DAKİKA: Valerian Ismael maç sonu oyuncularını böyle suçladı! Camia şoke oldu...

Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Beşiktaş taraftarından yoğun tepki gören Valerien Ismael karşılaşmanın sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı karşılaşmanın ardından yaptığı röportajda "Durumu analiz edeceğiz" derken, "Performans kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı. İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN O SÖZLERİ...

"DAHA İYİ ANLAMALILAR" "Şok edici bir durum. Durumu analiz edeceğiz. Yeterince agresif değildik. Oyuncu tarafında Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak gerekiyor. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor."

"ELİMİZDEN GELENİ VERMEDİK" "Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende."

"BEN SORUMLULUK ALIYORUM" "Bazı oyuncularımızın performans yeterli değil. Bir, iki futbolcu değil, genel beklentimiz daha fazla. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum."

"FARKINA VARMALILAR" "Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı."