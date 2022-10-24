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  4. SON DAKİKA: Valerian Ismael maç sonu oyuncularını böyle suçladı! Camia şoke oldu...

SON DAKİKA: Valerian Ismael maç sonu oyuncularını böyle suçladı! Camia şoke oldu...

24.10.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 90. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e tepkiler sürüyor. Siyah-Beyazlılar oynadığı son 6 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alırken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in sözleri herkesi şaşırttı.

Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Beşiktaş taraftarından yoğun tepki gören Valerien Ismael karşılaşmanın sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı karşılaşmanın ardından yaptığı röportajda "Durumu analiz edeceğiz" derken, "Performans kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN O SÖZLERİ...

"DAHA İYİ ANLAMALILAR"

"DAHA İYİ ANLAMALILAR"
"Şok edici bir durum. Durumu analiz edeceğiz. Yeterince agresif değildik. Oyuncu tarafında Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak gerekiyor. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor."

"ELİMİZDEN GELENİ VERMEDİK"

"ELİMİZDEN GELENİ VERMEDİK"
"Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende."

"BEN SORUMLULUK ALIYORUM"

"BEN SORUMLULUK ALIYORUM"
"Bazı oyuncularımızın performans yeterli değil. Bir, iki futbolcu değil, genel beklentimiz daha fazla. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum."

"FARKINA VARMALILAR"

"FARKINA VARMALILAR"
"Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı."

"ANALİZ EDECEĞİZ"

"ANALİZ EDECEĞİZ"
"Bu maçı analiz edeceğiz. Biz Beşiktaş'ız, bu maçı kaybetmeyi beklemiyorduk."
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