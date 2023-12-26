SON DAKİKA: Ve Fatih Terim yeşil sahalara geri döndü! Ergin Ataman'a basketbolu emanet eden Panathinaikos, futbolun başına da Fatih Terim'i getirdi!

Galatasaray'dan 2022 yılında ayrılan ve o günden bu güne herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, yeşil sahalara geri döndü. Tecrübeli çalıştırıcı uzun bir aranın ardından Yunan ekibi Panathinaikos ile yeni bir sözleşmeye imza attı.

