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  4. SON DAKİKA: Ve Fatih Terim yeşil sahalara geri döndü! Ergin Ataman'a basketbolu emanet eden Panathinaikos, futbolun başına da Fatih Terim'i getirdi!

SON DAKİKA: Ve Fatih Terim yeşil sahalara geri döndü! Ergin Ataman'a basketbolu emanet eden Panathinaikos, futbolun başına da Fatih Terim'i getirdi!

26.12.2023 19:58 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim yeşil sahalara geri döndü. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in uzun bir aradan sonra yeni bir takımla anlaştı. Tecrübeli çalıştırıcı Panathinaikos ile anlaşma imzalarken Yunan ekibinden konuyla alakalı olarak resmi açıklama da geldi. Panathinaikos basketbolun başına da Ergin Ataman'ı getirmişti.

Galatasaray'dan 2022 yılında ayrılan ve o günden bu güne herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, yeşil sahalara geri döndü. Tecrübeli çalıştırıcı uzun bir aranın ardından Yunan ekibi Panathinaikos ile yeni bir sözleşmeye imza attı.

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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Fatih Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, bir UEFA Kupası kazanan Fatih Terim, teknik adamlık kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

ERGİN ATAMAN DA BASKETBOLUN BAŞINDA

ERGİN ATAMAN DA BASKETBOLUN BAŞINDA

Panathinaikos'un basketbol takımının başında da bir Türk var! Deneyimli koç Ergin Ataman, bu sezon başından beri Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapıyor.

2001'DEN SONRA BİR İLK

2001'DEN SONRA BİR İLK

Fatih Terim, 2001 yılında sona eren Milan macerasının ardından ilk kez yurt dışında bir ligde teknik direktörlük yapacak

"DÜN ANLAŞTIK"

"DÜN ANLAŞTIK"

Konuyla alakalı gazeteci Ertuğrul Özkök'e de konuşan Fatih Terim'in "Evet, doğrudur. Panathinaikos ile anlaştım. Dün anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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