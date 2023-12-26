SON DAKİKA: Ve Fatih Terim yeşil sahalara geri döndü! Ergin Ataman'a basketbolu emanet eden Panathinaikos, futbolun başına da Fatih Terim'i getirdi!

Galatasaray'dan 2022 yılında ayrılan ve o günden bu güne herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, yeşil sahalara geri döndü. Tecrübeli çalıştırıcı uzun bir aranın ardından Yunan ekibi Panathinaikos ile yeni bir sözleşmeye imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Fatih Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, bir UEFA Kupası kazanan Fatih Terim, teknik adamlık kariyerine Yunanistan'da devam edecek.
Panathinaikos'un basketbol takımının başında da bir Türk var! Deneyimli koç Ergin Ataman, bu sezon başından beri Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapıyor.
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Konuyla alakalı gazeteci Ertuğrul Özkök'e de konuşan Fatih Terim'in "Evet, doğrudur. Panathinaikos ile anlaştım. Dün anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." ifadelerini kullanmıştı.