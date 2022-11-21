Son dakika: Ve Galatasaray'da kriz, mutlu sonla bitiyor! 'Ayrılacak' denilen Yunus Akgün ve Yunus Akgünm'e yeni sözleşme...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray, Dünya Kupası arasına moralli girmişti. Sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, attığı 3 golle karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Sezon başında kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Aslan'da yabancı sınırı nedeniyle Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun gösterecekleri performanslar kıymete binmişti.