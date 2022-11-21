Son dakika: Ve Galatasaray'da kriz, mutlu sonla bitiyor! 'Ayrılacak' denilen Yunus Akgün ve Yunus Akgünm'e yeni sözleşme...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray, Dünya Kupası arasına moralli girmişti. Sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, attığı 3 golle karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Sezon başında kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Aslan'da yabancı sınırı nedeniyle Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun gösterecekleri performanslar kıymete binmişti.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 9 gol - 17 asistlik bir oyun ortaya koyan Akgün, büyük umutlarla Galatasaray'a geri dönmüştü.
Genç futbolcu, yeni sezona iyi başlasa da skor katkısı veremediği için son haftalarda yedek kulübesinde yer almıştı.
Sezona çalkantılı bir şekilde başlayan Kerem Aktürkoğlu ise son dönemde performansını yükselterek dikkatleri üzerine çekmişti.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, iki oyuncunun menajeriyle masaya oturarak taleplerini dinleyecek ve orta yolu bulmaya çalışacak.
Yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının 20 milyon liraya yükseltileceği belirtildi.