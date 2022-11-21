SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Ve Galatasaray'da kriz, mutlu sonla bitiyor! 'Ayrılacak' denilen Yunus Akgün ve Yunus Akgünm'e yeni sözleşme...

Son dakika: Ve Galatasaray'da kriz, mutlu sonla bitiyor! 'Ayrılacak' denilen Yunus Akgün ve Yunus Akgünm'e yeni sözleşme...

21.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Liglere verilen Dünya Kupası arasına 2. sırada giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katan sarı - kırmızılılarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmeleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Galatasaray'ın bir süredir görüşme yaptığı iki oyuncunun yeni kontratları için detaylar belli oldu. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na büyük zam geliyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray, Dünya Kupası arasına moralli girmişti. Sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, attığı 3 golle karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Sezon başında kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Aslan'da yabancı sınırı nedeniyle Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun gösterecekleri performanslar kıymete binmişti.

GALATASARAY'DA YUNUS VE KEREM'E YENİ KONTRAT

BÜYÜK UMUTLARLA DÖNMÜŞTÜ

BÜYÜK UMUTLARLA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 9 gol - 17 asistlik bir oyun ortaya koyan Akgün, büyük umutlarla Galatasaray'a geri dönmüştü.

KULÜBEYE ÇEKİLMİŞTİ

KULÜBEYE ÇEKİLMİŞTİ

Genç futbolcu, yeni sezona iyi başlasa da skor katkısı veremediği için son haftalarda yedek kulübesinde yer almıştı.

KEREM, PERFORMANSINI YÜKSELTTİ

KEREM, PERFORMANSINI YÜKSELTTİ

Sezona çalkantılı bir şekilde başlayan Kerem Aktürkoğlu ise son dönemde performansını yükselterek dikkatleri üzerine çekmişti.

ERDEN TİMUR DEVREDE

ERDEN TİMUR DEVREDE

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, iki oyuncunun menajeriyle masaya oturarak taleplerini dinleyecek ve orta yolu bulmaya çalışacak.

KEREM'E 12 MİLYONLUK ZAM

KEREM'E 12 MİLYONLUK ZAM

Yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının 20 milyon liraya yükseltileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün son dakika haberler galatasaray kontrat son dakika haberleri sözleşme

En Çok Okunan Haberler

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

Galatasaray'ın yıldızları milli maçta şov yaptı!

Galatasaray'ın yıldızları milli maçta şov yaptı!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.