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Son dakika: Yeni lider Beşiktaş! Siyah - beyazlılar, Sivasspor karşısında şov yaptı...

29.08.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Siyah - beyazlı taraftarların tıklım tıklım doldurduğu Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma oldukça hızlı başladı. İki takımın da büyük bir tempo ile oynadığı müsabaka, Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Liderlik koltuğuna oturan siyah - beyazlıların sezon başında transfer ettiği Wout Weghorst, yine gol ve asist katkısı verdi. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın 90 dakikası boyunca birçok pozisyon meydana geldi ve iki takım da büyük bir mücadele ortaya koydu. Her iki ekibin de yüksek tempoda oynadığı maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Wout Weghorst, 12. ve 41. dakikalarda ise Jackson Muleka kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı 86. dakikada Dia Saba'dan geldi.

YENİ LİDER BEŞİKTAŞ

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Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyetle tanışamayan ve 2. kez yenilgi alan Sivasspor ise 2 puanla 16. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

WOUT WEGHORST COŞTU BİR KERE

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst, skor katkısına devam ediyor. Siyah - beyazlıların Hollandalı golcüsü; Beşiktaş'ın attığı ilk golde asisti yapan isim olurken, ikinci golde kafayla topu ağlara gönderdi. Weghorst, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 4. maçta 2 gol - 3 asistlik bir performans sergilemiş oldu.

MULEKA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

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Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu yıldızı Jackson Muleka, geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçının ardından bu hafta Sivasspor mücadelesini de boş geçmedi. Muleka attığı 2 golle, üst üste 2 haftada 3 kez ağları sarstı.

ISMAEL'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, son oynadıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Fransız teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Berkay Vardar'ın yerine yeni transfer Dele Alli'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Ismael, Sivasspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Muleka, Dele Alli, N'Koudou ve Weghorst ilk 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Kenan Karaman, Oğuzhan Akgün ve Umut Meraş yer aldı.

DELE ALLI İLK MAÇINA ÇIKTI

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Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

İngiltere temsilcisi Everton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakadan önce Dele Alli'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin ise yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, kadroya dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR

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