Son dakika: Yılın transfer bombası Fenerbahçe'den! Real Madrid'in gözden çıkardığı dünya yıldızının Kadıköy yolculuğunu İspanyollar duyurdu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir derece elde etmek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. FIFA Dünya Kupası arasından 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle dönen sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un stoper takviyesi isteği üzerine Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile söz kesilmişti. Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim de ortaya çıktı.