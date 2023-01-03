SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Yılın transfer bombası Fenerbahçe'den! Real Madrid'in gözden çıkardığı dünya yıldızının Kadıköy yolculuğunu İspanyollar duyurdu...

Son dakika: Yılın transfer bombası Fenerbahçe'den! Real Madrid'in gözden çıkardığı dünya yıldızının Kadıköy yolculuğunu İspanyollar duyurdu...

03.01.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle transfer çalışmalarına başlayan ve Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile söz kesen sarı - lacivertlilerin Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard'ı da kadroya katmak için harekete geçtiği iddia edildi. İspanyol basını, flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir derece elde etmek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. FIFA Dünya Kupası arasından 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle dönen sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un stoper takviyesi isteği üzerine Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile söz kesilmişti. Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim de ortaya çıktı.

YILIN BOMBASI FENERBAHÇE'DEN

SICAK GELİŞME

SICAK GELİŞME

Fenerbahçe'nin sezon başında da nabız yokladığı Eden Hazard için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DEVRE ARASINDA AYRILACAK

DEVRE ARASINDA AYRILACAK

İspanya'dan defensacentral'in haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin takımda düşünmediği Eden Hazard ile devre arasında yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE KABUL ETTİ

FENERBAHÇE KABUL ETTİ

Sarı - lacivertlilerin, Belçikalı süperstarın maaşının yarısını ödemeyi kabul ettiği ve oyuncunun en ciddi talibi olduğu ifade edildi.

5 MİLYON EURO

5 MİLYON EURO

Transferin gerçekleşmesi durumunda Real Madrid'den yılda 12 milyon euro kazanan Eden Hazard'ın maaşının 5 milyon euro'luk kısmını Fenerbahçe'nin ödeyeceği kaydedildi.

BU KEZ SICAK BAKIYOR

BU KEZ SICAK BAKIYOR

Yaz döneminde Türkiye'ye gelmeye olumlu bakmayan 31 yaşındaki yıldızın bu kez Süper Lig'e yeşil ışık yaktığı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Eden Hazard son dakika haberler fenerbahçe real madrid son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Kırkpınar'ın 'karizmatik çobanı' hayatının şokunu yaşadı!

Kırkpınar'ın 'karizmatik çobanı' hayatının şokunu yaşadı!

İlk transferi Galatasaray'dan!

İlk transferi Galatasaray'dan!

Maça saatler kala sürpriz! Yıldız isim yok...

Maça saatler kala sürpriz! Yıldız isim yok...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.