Son dakika: Yılın transfer bombası Fenerbahçe'den! Real Madrid'in gözden çıkardığı dünya yıldızının Kadıköy yolculuğunu İspanyollar duyurdu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir derece elde etmek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. FIFA Dünya Kupası arasından 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle dönen sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un stoper takviyesi isteği üzerine Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile söz kesilmişti. Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim de ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin sezon başında da nabız yokladığı Eden Hazard için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İspanya'dan defensacentral'in haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin takımda düşünmediği Eden Hazard ile devre arasında yollar ayrılacak.
Sarı - lacivertlilerin, Belçikalı süperstarın maaşının yarısını ödemeyi kabul ettiği ve oyuncunun en ciddi talibi olduğu ifade edildi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Real Madrid'den yılda 12 milyon euro kazanan Eden Hazard'ın maaşının 5 milyon euro'luk kısmını Fenerbahçe'nin ödeyeceği kaydedildi.
Yaz döneminde Türkiye'ye gelmeye olumlu bakmayan 31 yaşındaki yıldızın bu kez Süper Lig'e yeşil ışık yaktığı aktarıldı.