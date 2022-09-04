Son dakika: Yılın transferi için flaş gelişme! Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona yeni teknik direktörü Okan Buruk ile giren Galatasaray'da gerçekleştirilen transferler dikkat çekmişti. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda stoper takviyesi için harekete geçilmişti.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için sıcak bir gelişme yaşandı. Adı transfer döneminde sıkça yer alan milli futbolcu, takımının Brighton ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

"ODAKLANMASI ZOR OLABİLİR"

Müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundan Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, "Çağlar, büyük bir saygıyı hak ediyor ancak bir süredir antrenmanlarda formsuz. Çağlar'ın ayrılması ihtimaller dahilinde olduğu için odaklanması zor olabilir" şeklinde konuştu.

GALATASARAY DEVREDE

Çağlar Söyüncü'nün maç kadrosuna alınmaması sonrasında Galatasaray taraftarlarını heyecan sardı. Sarı - kırmızılıların bir süredir başarılı futbolcunun kulübü ve kendisiyle görüşme halinde olduğu ve transferde önemli aşama kaydettiği öğrenilmişti.

"TRANSFER BİTMİŞ"

Galatasaraylı futbolseverler, Çağlar'ın kadroda yer almaması sonrasında sosyal medyada "Transfer bitmiş" şeklinde yorumlarda bulundular.

FENERBAHÇE İDDİASI

Öte yandan Süper Lig'in bir başka devi Fenerbahçe'nin de Kim Min-Jae'nin yerini Söyüncü ile doldurmak istediği ve Leicester City ile görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar, Çağlar Söyüncü'nün için Twitter'da etiket açarak transferin gerçekleşmesi talebiyle kampanya başlattı.