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  4. Son dakika: Yılın transferi yükleniyor! Mauro Icardi ve Wanda Nara, Galatasaray için İstanbul'da!

Son dakika: Yılın transferi yükleniyor! Mauro Icardi ve Wanda Nara, Galatasaray için İstanbul'da!

18.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray bombayı patlatıyor! Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkat çeken sarı - kırmızılılar, kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katmıştı. Santrfor bölgesinde Haris Seferovic ile Bafetimbi Gomis'i bulunduran Galatasaray'da gündeme Mauro Icardi ile Andrea Belotti isimleri gelmişti. PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantinli futbolcu ve menajeri Wanda Nara, İstanbul'a geldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray yılın transferini yapıyor! Şu ana kadar kadrosuna 7 ismi katan sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "Bir yabancı santrfor daha alacağız" ifadesinin ardından sarı - kırmızılıların gündemine birçok yıldız isim gelmişti. O isimlerden bir tanesi ise Mauro Icardi'ydi...

GALATASARAY & MAURO ICARDI

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu.

HOCASI AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

HOCASI AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI
PSG Teknik Direktörü Galtier, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamak isteyip istemediğine dair bir fikrim yok. Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli. Son birkaç sezon onun için zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir." ifadelerini kullanarak Icardi'nin takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı.

LUIS CAMPOS DEVREDE

LUIS CAMPOS DEVREDE
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde danışmanlık görevine getirilen ve sezon sonunda takımdan ayrılan Luis Campos, Mauro Icardi için sarı - kırmızılıların harekete geçmesinin ardından devreye girdi. Campos, PSG ve Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde aktif rol oynayarak transferde kolaylık sağlamaya çalışıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

İSTANBUL'A GELDİLER
Öte yandan Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferi için flaş bir gelişme yaşandı. Haber Global'in haberine göre; Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

PSG İLE 92 MAÇ

PSG İLE 92 MAÇ
PSG formasıyla 92 resmi maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 38 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.
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