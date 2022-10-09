Son dakika: Yok artık Galatasaray! Dövmesi olay yaratmıştı... Sezon başı olmadı, sezon sonu Aslan oluyor

Yaz transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle oldukça ses getiren Galatasaray, Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, ara transfer dönemi için çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer döneminin yanı sıra yaz transfer döneminde gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen bazı isimler için de çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular...

YENİDEN DEPAY!

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz transfer döneminde ismi Galatasaray ile sıklıkla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız oyuncu Memphis Depay... Sezon sonunda Katalan devi ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı için birçok menajer ocak ayında görüşmek için sıraya girerken, İspanyol basınındaki haberlere göre bu kulüplerden biri de Galatasaray.

Yaz transfer döneminde de Depay için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun Barcelona'da kalma kararı sonrası masadan kalkmış ve görüşmeler durmuştu. Alınan bilgiye göre yönetim ara transfer döneminde Depay için bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

3 MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon Barcelona ile 3 maça çıkan 28 yaşındaki golcü oyuncu, takımına 1 gol katkısında bulunurken, 5 büyük ligden çok sayıda kulübün transfer etmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın işinin hiç de kolay olmayacağı belirtiliyor. Mempis Depay, Hollanda Milli Takımı'nın formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

DÖVMESİ OLAY OLMUŞTU!

Barcelona forması giyen Depay'ın ismi Galatasaray'la anılmaya başladığında dövmesi çok konuşulmuştu. Hollandalı yıldızın sırtında Galatasaray'ın da sembolü olan dev bir aslan bulunuyor.

MEMPHIS DEPAY KİMDİR?

28 yaşındaki Memphis Depay, 13 Şubat 1994'te Hollanda Moordrecht'te doğdu. 176 cm boyunda ve 78 kilo olan Memphis Depay, Sağ ayağını kullanmaktadır. Memphis Depay, kariyerine ilk olarak 2000 yılında doğduğu kentin takımı olan VV Moordrecht Kulübü'nde başladı.