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Son dakika: Yusuf Demir için karar verildi! TFF'nin yayınladığı o listede...

23.09.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sarı-kırmızılıların transfer ettiği oyuncular arasında yer alan Yusuf Demir'in hangi statüde oynayacağı merak ediliyordu. Konuyla alakalı kamuoyunda tartışmalar devam ederken, TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası oluşan resmi A takım oyuncu listelerini yayınladı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşen ve milli araya moralli şekilde giren Galatasaray'da Yusuf Demir'in hangi statüde oynayacağına dair tartışmalar günden güne artıyordu. TFF'nin yayınladığı liste bu tartışmaya son noktayı koydu.

YUSUF DEMİR UYGUN DEĞİL!

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TFF, 2022/23 sezonunda kulüplerin A Takım oyuncu listelerini yayınladı. Listede Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir A Milli Takım'a uygun değil denildi. 30 futbolcuyu tescil ettiği görülen Galatasaray'da Abülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Hamza Yiğit Akman, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Kerem Aktürkoğlu, Okan Kocuk, Özgür Baran Aksaka ve Yunus Akgün A Milli Takım'da oynamaya uygun olarak işaretlendi.

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

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Doğum yeri Avusturya olan ve milli takım seçimini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Yusuf Demir'in Türk oyuncu olarak oynaması için Galatasaray Yönetimi, TFF ile temasa geçerken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için girişimde bulunup bulunmayacaklarının sorulması üzerine "Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz çok genç bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YUSUF DEMİR'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

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Öte yandan Türkiye'de tüm bu tartışmalar devam ederken, Avusturya U21 Milli Takımı kampında bulunan Yusuf Demir'den flaş bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki futbolcu Avusturya Milli Takımı antrenmanında çekilen bir fotoğrafı gülücük emojisiyle paylaşması tepki çekti.

YUSUF DEMİR FOTOĞRAFLARI

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