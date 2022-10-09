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Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

09.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, hafta sonu yaklaşık bin kişiyi ağırladı

BİLECİK (AA) - Sonbaharın etkisini göstermeye başladığı günlerde, hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, kilometrelerce yol katederek doğal alanlara akın etti.

Marmara Bölgesi'nde "göletler diyarı" olarak bilinen Bilecik'in Pazaryeri ilçesine gelen yüzlerce kişi, son güneşli havaların tadını çıkardı.

Her meslekten çok sayıda grupların geldiği Bozcaarmut köyü yakınlarında bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı gölet, hafta sonu yaklaşık bin kişiyi ağırladı.

Temiz havası, güzel manzarası ve ulaşım kolaylığı sebebiyle kentin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, uzun doğa yürüyüşleri yaptı, fotoğraf çekerek anı biriktirdi.

Günübirlik kamp imkanı da sunan göletin çevresinde yürüyüş yapan Şehriban Göçer, AA muhabirine, "Bursa'dan geliyoruz, doğa yürüyüşüne çıktık. Müthiş bir yer. 2 araç 50 kişi geldik. Aramızda öğretmen, polis, bankacı, fabrika işçisi var. Sosyal medya aracılığıyla buluştuk. Kışın tekrar geleceğim, burayı o mevsimde görmek istiyorum." dedi.

Ankara'dan gelen İsmail Yılmaz ise ilk defa Bilecik'e geldiğini vurgulayarak, "Daha önce gelen arkadaşlar bize tavsiye ettiler. Biz de geldik, gayet güzel pırıl pırıl havası var, gittiğimiz yerlerde hep tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

- Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, hafta sonu yaklaşık bin kişiyi ağırladı

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

Son güneşli havaları fırsat bilip "göletler diyarına" akın ettiler

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik bozcaarmut gölet

Bilecik Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
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Sabah
06:57
Öğle
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İkindi
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