Son haline 'estetik' dendi! Didem Soydan o yoruma kayıtsız kalamadı

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Beklenmedik veda! Gözyaşlarına hakim olamadı



'ESTETİK' YORUMUNA KAYITSIZ KALAMADI

Bu defa imaj değişikliği ile adından söz ettiren Didem Soydan saç renginde değişikliğe gitti.

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ Yeni imajını sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan ünlü mankenin yeni hali çok beğenildi.

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Aşırı yakışmış', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapılırken bir kullanıcı 'Yüz gerdirilmiş ama ispatlayamam' şeklinde yorum yaptı.