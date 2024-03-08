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  4. Son haline 'estetik' dendi! Didem Soydan o yoruma kayıtsız kalamadı

Son haline 'estetik' dendi! Didem Soydan o yoruma kayıtsız kalamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 08:14
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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Didem Soydan her paylaşımıyla olay oluyor. Bu defa saç renginde değişikliğe giden ünlü model kendisine yapılan 'estetik' yorumuna kayıtsız kalamadı. Verdiği cevap kısa sürede gündem oldu.

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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'ESTETİK' YORUMUNA KAYITSIZ KALAMADI

Bu defa imaj değişikliği ile adından söz ettiren Didem Soydan saç renginde değişikliğe gitti.

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ
Yeni imajını sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan ünlü mankenin yeni hali çok beğenildi.
Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Aşırı yakışmış', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapılırken bir kullanıcı 'Yüz gerdirilmiş ama ispatlayamam' şeklinde yorum yaptı.
Bu yorumu gören ünlü isim kayıtsız kalamadı ve 'İspatlayamazsın çünkü öyle bi manyaklığa geçmem için bi 15 sene daha var bu ciltle' yanıtını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan sosyal medya Manken
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