Soner Sarıkabadayı'nın eski halini görenler tanıyamadı! Paylaşımına yorum yağdı: 'Bunun adı devrim'

Müzik piyasasına 2000'li yılların başında giriş yapan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı sosyal medyada yıllar önceki halini paylaştı. Türkiye'nin 'saçsız' olarak tanıdığı isim geçtiğimiz yıl evlenmiş ve baba olmuştu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen isim yaptığı pek çok albüm çalışması ile biliniyor. İşte sevilen sanatçının o şaşırtan halleri...