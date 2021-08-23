Soner Sarıkabadayı'nın eski halini görenler tanıyamadı! Paylaşımına yorum yağdı: 'Bunun adı devrim'

Müzik piyasasına 2000'li yılların başında giriş yapan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı sosyal medyada yıllar önceki halini paylaştı. Türkiye'nin 'saçsız' olarak tanıdığı isim geçtiğimiz yıl evlenmiş ve baba olmuştu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen isim yaptığı pek çok albüm çalışması ile biliniyor. İşte sevilen sanatçının o şaşırtan halleri...
SONER SARIKABADAYI'NIN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI!
42 yaşındaki başarılı sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın eski halini yayınlandığı bir fotoğrafı adeta olay oldu.
TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI!
Şarkılarıyla sıkça gündeme gelen ve Türkiye'nin 'saçsız' olarak tanıdığı başarılı ismin bu hali takipçilerini adeta şoke etti.
Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz sene model sevgilisi Camelo Lopez ile evlenmiş olan ve oğlu Hasan Matias'ı kucağına alarak babalık heyecanını tatmıştı.
Başarılı isim, seneler önce çekilmiş olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
"SAÇLAR LENS DEĞİL"
Sarıkabayı uzun saçlı olduğu halini paylaştığı gönderiye "Saçlar lens değil arkadaşlar" notunu düştü.
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