MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Soner Sarıkabadayı'nın eski halini görenler tanıyamadı! Paylaşımına yorum yağdı: 'Bunun adı devrim'

Soner Sarıkabadayı'nın eski halini görenler tanıyamadı! Paylaşımına yorum yağdı: 'Bunun adı devrim'

23.08.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2001 yılından bu yana müzik piyasasında olan 42 yaşındaki başarılı sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu. Türkiye'nin 'saçsız' olarak tanıdığı şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın fotoğrafını görenler sanatçıyı tanımakta zorlandı. Fotoğrafına 'Bu bir devrim' notunu düşen Sarıkabadayı'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte çok konuşulan o paylaşım ve Soner Sarıkabadayı'nın eski hali...

Müzik piyasasına 2000'li yılların başında giriş yapan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı sosyal medyada yıllar önceki halini paylaştı. Türkiye'nin 'saçsız' olarak tanıdığı isim geçtiğimiz yıl evlenmiş ve baba olmuştu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen isim yaptığı pek çok albüm çalışması ile biliniyor. İşte sevilen sanatçının o şaşırtan halleri...

SONER SARIKABADAYI'NIN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI!

42 yaşındaki başarılı sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın eski halini yayınlandığı bir fotoğrafı adeta olay oldu.

TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI!

TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI!
Şarkılarıyla sıkça gündeme gelen ve Türkiye'nin 'saçsız' olarak tanıdığı başarılı ismin bu hali takipçilerini adeta şoke etti.
Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz sene model sevgilisi Camelo Lopez ile evlenmiş olan ve oğlu Hasan Matias'ı kucağına alarak babalık heyecanını tatmıştı.
Başarılı isim, seneler önce çekilmiş olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"SAÇLAR LENS DEĞİL"

"SAÇLAR LENS DEĞİL"
Sarıkabayı uzun saçlı olduğu halini paylaştığı gönderiye "Saçlar lens değil arkadaşlar" notunu düştü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Soner Sarıkabadayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Bu sabah İstanbul! JAMMER'lar devreye girdi

Bu sabah İstanbul! JAMMER'lar devreye girdi

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.