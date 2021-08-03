Songül Karlı oğlu Efe'nin doğum gününü kutladı! Pozu dalga konusu oldu

Yaptığı estetiklerle ve cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Karlı son olarak oğluyla bir karesini paylaşarak oğlunun doğum gününü kutladı. Boyuna gelen oğluyla pozunu paylaşan Karlı dalga konusu oldu.

Yaptığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Songül Karlı'nın makyaj filtresinin oğluna da yapması dikkat çekti. Karlı'nın bu pozuna "Kendin güzel görüneceksin diye oğlunu da yakmışsın" yorumları yapıldı.

OĞLU ANNESİNİN POZLARINA İSYAN ETMİŞTİ

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" şeklinde konuşmuştu.