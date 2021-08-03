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  4. Songül Karlı oğlu Efe'nin doğum gününü kutladı! Pozu dalga konusu oldu

Songül Karlı oğlu Efe'nin doğum gününü kutladı! Pozu dalga konusu oldu

03.08.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Songül Karlı oğlu Efe ile pozunu paylaştı. Annesinin cesur pozlarından rahatsız olan Efe'yi annesi filtreyle garip bir hale soktu. Karlı'nın bu pozu dalga konusu oldu.

Yaptığı estetiklerle ve cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Karlı son olarak oğluyla bir karesini paylaşarak oğlunun doğum gününü kutladı. Boyuna gelen oğluyla pozunu paylaşan Karlı dalga konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Yaptığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Songül Karlı'nın makyaj filtresinin oğluna da yapması dikkat çekti. Karlı'nın bu pozuna "Kendin güzel görüneceksin diye oğlunu da yakmışsın" yorumları yapıldı.

OĞLU ANNESİNİN POZLARINA İSYAN ETMİŞTİ

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" şeklinde konuşmuştu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
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