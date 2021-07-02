Sosyal medya hesabından duyurdu! Gazeteci Uğur Dündar ekranlara geri dönüyor

Yılların gazeteci Uğur Dündar'ın son zamanlarda ekranlara geri döneceği iddia ediliyordu. Dündar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beklenen o haberi verdi. Yılardır çeşitli kanal ve gazetelerde görevler üstlenerek adından söz ettiren Dündar, "görkemli DEMOKRASİ ARENASI programlarını yapmanın zamanı geliyor" ifadelerini kullanarak sevenlerini heyecanlandırdı.
Uğur Dündar sosyal medya hesabından duyurdu!
Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Dündar uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor.
İDDİALARI DOĞRULADI
Yıllarca çeşitli kanal ve gazetelerde boy gösteren 77 yaşındaki Dündar, ekranlara geri döneceği konusunda çıkan iddiaları doğruladı.
MÜJDEYİ VERDİ
Gazeteci Dündar, Twitter hesabından önceki gün yaptığı açıklamada “Artık binlerce konuğumuzun katılımıyla, görkemli DEMOKRASİ ARENASI programlarını yapmanın zamanı geliyor!..” ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.
EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Pandemi nedeniyle ara verdiği Demokrasi Arenası adlı programına devam edeceğini belirten Dündar'ın TELE 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı ileri sürüldü.
Dündar'ın programının ilk bölümü ise 24 Temmuz Cumartesi akşamı ekranlarda yerini alacak.
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