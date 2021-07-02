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Sosyal medya hesabından duyurdu! Gazeteci Uğur Dündar ekranlara geri dönüyor

02.07.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Uğur Dündar son paylaşımı ile dikkat çekti. Yıllar boyunca yaptığı programlar ve sunduğu ana haber bültenleri ile adından söz ettiren Dündar, ekranlara geri dönüş yapıyor. Pandemi nedeniyle ara verdiği 'Demokrasi Arenası' programı ile TELE 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı ortaya çıktı.

Yılların gazeteci Uğur Dündar'ın son zamanlarda ekranlara geri döneceği iddia ediliyordu. Dündar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beklenen o haberi verdi. Yılardır çeşitli kanal ve gazetelerde görevler üstlenerek adından söz ettiren Dündar, "görkemli DEMOKRASİ ARENASI programlarını yapmanın zamanı geliyor" ifadelerini kullanarak sevenlerini heyecanlandırdı.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından duyurdu!

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Dündar uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor.

İDDİALARI DOĞRULADI

İDDİALARI DOĞRULADI
Yıllarca çeşitli kanal ve gazetelerde boy gösteren 77 yaşındaki Dündar, ekranlara geri döneceği konusunda çıkan iddiaları doğruladı.

MÜJDEYİ VERDİ

MÜJDEYİ VERDİ
Gazeteci Dündar, Twitter hesabından önceki gün yaptığı açıklamada “Artık binlerce konuğumuzun katılımıyla, görkemli DEMOKRASİ ARENASI programlarını yapmanın zamanı geliyor!..” ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Pandemi nedeniyle ara verdiği Demokrasi Arenası adlı programına devam edeceğini belirten Dündar'ın TELE 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı ileri sürüldü.
Dündar'ın programının ilk bölümü ise 24 Temmuz Cumartesi akşamı ekranlarda yerini alacak.
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Anahtar Kelimeler:
Tele1 Uğur Dündar
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