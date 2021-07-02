Sosyal medya hesabından duyurdu! Gazeteci Uğur Dündar ekranlara geri dönüyor

Yılların gazeteci Uğur Dündar'ın son zamanlarda ekranlara geri döneceği iddia ediliyordu. Dündar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beklenen o haberi verdi. Yılardır çeşitli kanal ve gazetelerde görevler üstlenerek adından söz ettiren Dündar, "görkemli DEMOKRASİ ARENASI programlarını yapmanın zamanı geliyor" ifadelerini kullanarak sevenlerini heyecanlandırdı.