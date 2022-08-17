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Sosyal medyayı kasıp kavurdu! F.Bahçe'den Arda Güler paylaşımı

17.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Performansıyla her kesimden alkış toplayan Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında son 20 dakika kala oyuna girerken, 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. Mücadelenin ardından genç yeteneğin özellikle ilk golü Messi'ye benzerliği nedeniyle paylaşım rekorları kırarken, Sarı-Lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig’in 2. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 6-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'de karşılaşmanın yıldızı, 17 yaşındaki müthiş yetenek Arda Güler olmuştu. Genç yıldız, 68. dakikada oyuna dahil olurken, takımına 2 gol katkısı sağlamış ve gösterdiği performansla da büyük beğeni toplamıştı.

505 DAKİKADA 5 GOL 5 ASİST

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2021-22 sezonuyla beraber Fenerbahçe’de resmi maçlarda süre almaya başlayan Arda Güler, 20 karşılaşmada forma giydi. Bu 20 karşılaşmanın sadece 3 tanesinde ilk 11’de yer alan Arda, toplamda 505 dakika sahada kaldı. Arda sırasıyla Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus gibi hocalar tarafından sahaya sürüldü. 505 dakikada 5 gol, 5 asist yapan 17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Arda Güler’in sarı-lacivertlilerle Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

F.BAHÇE'DEN PAYLAŞIM!

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Arda Güler oyunuyla birçok Avrupa kulübünün de radarına girmeyi başarırken, Sarı-Lacivertli takım genç yıldızı için flaş bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kasımpaşa'ya attığı ilk golü farklı bir bakış açısıyla paylaşırken, '???? Konsol oyunu oynarmış gibi ????' notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbahçe messi paylaşım
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