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  4. Sperm tavsiyesi çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel'den olay itiraf! 'Evli biriyle...'

Sperm tavsiyesi çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel'den olay itiraf! 'Evli biriyle...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 12:48 | Son Güncelleme:
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel son dönemde çılgın dansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa aşk açıklamasıyla gündem oldu. Evli birine aşık olduğunu ama görüşmediğini itiraf eden Görgüzel'in açıklamaları sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalar ve çılgın dansları ile gündem yaratmaya devam ediyor.

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OLAY 'AŞK' İTİRAFI

Son olarak Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor.' açıklamasını yapmış ve bu sözleriyle çok konuşulmuştu.
Selen Görgüzel şimdi de aşk açıklamasıyla gündem oldu. Programı biten Görgüzel Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın'a konuk oldu.
Canlı yayında özel hayatına dair soruları yanıtlayan Selen Görgüzel bombayı patlattı.
Müge Dağıstanlı'nın 'Hamdi Alkan'a dönme ihtimalin var mı?' sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

AŞK İTİRAFI ŞOKE ETTİ

AŞK İTİRAFI ŞOKE ETTİ
Görgüzel 'Yok çünkü ben başkasına aşığım şuan. Siz tanımıyorsunuz. Ama ilişkimde yok. Platonik değil ama olmayacak bir şey. Şartlarımız beraber olmaya uygun olmadığı için kalbime gömüyorum aşkımı.
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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel Oyuncu hamdi
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