Sperm tavsiyesi çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel'den olay itiraf! 'Evli biriyle...'

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalar ve çılgın dansları ile gündem yaratmaya devam ediyor.





OLAY 'AŞK' İTİRAFI

Son olarak Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor.' açıklamasını yapmış ve bu sözleriyle çok konuşulmuştu.

Selen Görgüzel şimdi de aşk açıklamasıyla gündem oldu. Programı biten Görgüzel Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın'a konuk oldu.

Canlı yayında özel hayatına dair soruları yanıtlayan Selen Görgüzel bombayı patlattı.

Müge Dağıstanlı'nın 'Hamdi Alkan'a dönme ihtimalin var mı?' sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.