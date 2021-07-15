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Spor basınında günün transfer iddiaları

15.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon kamp çalışmalarına başlayan kulüpler, bir yandan da kadrolarına yeni takviyeler yapmak için çabalıyor. İşte Avrupa ve yurt içinde iddia edilen günün transfer dedikoduları.

Kim, hangi futbolcunun peşinde? Türkiye ve Avrupa'dan transfer haberlerine göz atın.

(15.07.2021)

KENAN KARAMAN BEŞİKTAŞ'A İMZA ATTI

KENAN KARAMAN BEŞİKTAŞ'A İMZA ATTI
Kartal, Salih Uçan ve Mehmet Topal’ın ardından Kenan Karaman’ı da renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüple daha önce prensip anlaşmasına varan milli futbolcu dün İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerden sonra 3 yıllık sözleşme imzaladı. EURO 2020’de A Milli Takım forması giyen ve daha sonra tatile çıkan Kenan Karaman’ın bugün kulüp tarafından açıklanması ve daha sonra takımla birlikte antrenmana katılması bekleniyor. (MİLLİYET)

PSG'DEN GALATASARAY'A SÜRPRİZ

PSG'DEN GALATASARAY'A SÜRPRİZ
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV Eindhoven sınavı öncesinde sol bek arayışına devam eden Galatasaray'ın, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in sol beki Layvin Kurzawa'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, PSG ile yaptığı görüşmelerde olumlu ilerleme kaydetti.

ADANA DEMİRSPOR'DA DAVID LUİZ SESLERİ

ADANA DEMİRSPOR'DA DAVID LUİZ SESLERİ
Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Arsenal ile sözleşmesi sona eren David Luiz için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

BURAK ELMAS'TAN ROSIER AÇIKLAMASI

BURAK ELMAS'TAN ROSIER AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Habertürk'te "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öne sürüldü.

DIAGNE'YE CİDDİ TALİP

DIAGNE'YE CİDDİ TALİP
Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil etmediği Senegalli golcü Diagne'nin şu an için en ciddi talibinin ise eski takımı Westbromwich olduğu öğrenildi.
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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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