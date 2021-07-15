Spor basınında günün transfer iddiaları

Kim, hangi futbolcunun peşinde? Türkiye ve Avrupa'dan transfer haberlerine göz atın.

(15.07.2021)

KENAN KARAMAN BEŞİKTAŞ'A İMZA ATTI Kartal, Salih Uçan ve Mehmet Topal’ın ardından Kenan Karaman’ı da renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüple daha önce prensip anlaşmasına varan milli futbolcu dün İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerden sonra 3 yıllık sözleşme imzaladı. EURO 2020’de A Milli Takım forması giyen ve daha sonra tatile çıkan Kenan Karaman’ın bugün kulüp tarafından açıklanması ve daha sonra takımla birlikte antrenmana katılması bekleniyor. (MİLLİYET)

PSG'DEN GALATASARAY'A SÜRPRİZ UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV Eindhoven sınavı öncesinde sol bek arayışına devam eden Galatasaray'ın, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in sol beki Layvin Kurzawa'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, PSG ile yaptığı görüşmelerde olumlu ilerleme kaydetti.

ADANA DEMİRSPOR'DA DAVID LUİZ SESLERİ Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Arsenal ile sözleşmesi sona eren David Luiz için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

BURAK ELMAS'TAN ROSIER AÇIKLAMASI Galatasaray Başkanı Burak Elmas Habertürk'te "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öne sürüldü.