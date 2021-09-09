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Spor spikeri Hande Sarıoğlu hakkında az bilinen gerçek! Meğer bir mesleği daha varmış...

09.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki spor spikeri Hande Sarıoğlu daha önce sosyal medyada yaptığı oryantal dans paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Sarıoğlu ile ilgili az bilinen gerçek takipçilerini şaşırttı. Sevilen ismin spikerlik harici bir mesleği daha olduğu ortaya çıktı. İşte Hande Sarıoğlu'nun paylaşımları ve şaşırtan mesleği...

Ekranlarda çokça yer almış olan Hande Sarıoğlu daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı oryantal dans paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. 19 Eylül 1988 yılında dünyaya gelen isim, seneler önce Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak da yer almıştı. 2010 senesinde ise Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer almıştı. Kariyerine spikerlik ile devam etmiş olan Sarıoğlu'nun şimdi ise bir mesleği daha ortaya çıktı.

HANDE SARIOĞLU HAKKINDA ŞAŞIRTAN GERÇEK!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ortanyal dansı sonrası işine son verildiği iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu ile ilgili az bilinen gerçek takipçilerini şaşırttı.
Hande Sarıoğlu Instagram hesabından dikkat çeken bir harekette bulundu.
Sarıoğlu spikerlik dışındaki mesleğini sosyal medya hesabına yazdı. Sarıoğlu, Instagram hesabında Spor Spikerliği‘nin yanına oryantali de ekledi.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MEZUNU!

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MEZUNU!
32 yaşındaki spikerin bu hamlesi takipçilerini şaşırttı. Sevilen ismin aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olduğu da biliniyor.

BİYOGRAFİSİNDE 'ÖĞRETMEN' YAZIYOR

BİYOGRAFİSİNDE 'ÖĞRETMEN' YAZIYOR
Bu sebeple biyografisinde 'Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni' de yazıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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