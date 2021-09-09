Spor spikeri Hande Sarıoğlu hakkında az bilinen gerçek! Meğer bir mesleği daha varmış...

Ekranlarda çokça yer almış olan Hande Sarıoğlu daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı oryantal dans paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. 19 Eylül 1988 yılında dünyaya gelen isim, seneler önce Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak da yer almıştı. 2010 senesinde ise Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer almıştı. Kariyerine spikerlik ile devam etmiş olan Sarıoğlu'nun şimdi ise bir mesleği daha ortaya çıktı.