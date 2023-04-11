Spor yazarları Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Fenerbahçe Jesus'a rağmen kazandı"

"VAR'IN ÇAĞIRMASI GEREKİRDİ" (Erman Toroğlu/Sabah)

"Fenerbahçe kadrosunu okuyunca teknik direktörün seyirciye inat iki ismi ilk 11'de çıkarttığını gördük. "Siz bunu yaparsanız, ben de bunu yaparım" dedi. Aslında güzel bir davranış ama o sahip çıktığı futbolcular bu jeste karşılık veremediler. İlk yarıda oyunun hakimi topla daha fazla oynayan Fenerbahçe değil, ev sahibi ekip Karagümrük'tü. Kendi istedikleri gibi oynadılar. Karagümrük kontrataktan yakaladığı bir-iki pozisyonu kaçırınca sarı-lacivertliler, "Arkadaşlar bu iş böyle olmaz, biraz mücadele edelim" dediler. Bana göre Valencia'nın pozisyonunda VAR'ın hakemi izlemeye çağırması gerekirdi. Sen çağır, maçın hakemi karar versin. Maçı sen mi idare ediyorsun maçın hakemi mi? Ama maalesef bu işler Türkiye'de artık tam bir rezalete gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, maç oynanırken kural değişiyor, hem de maçta değil federasyonda."