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  4. Stephanie Davis koronavirüse yakalandı! "Oksijen seviyem çok iyi değil"

Stephanie Davis koronavirüse yakalandı! "Oksijen seviyem çok iyi değil"

05.07.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hollyoaks' dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Stephanie Davis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Baş ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirten Davis, "Cildimdeki ağrı en kötüsüydü" dedi.

İngiliz oyuncu Stephanie Davis, koronavirüse yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Davis, yaşadıklarını Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla anlattı.

Astım hastası olan oyuncu, takipçilerinden gelen sorular üzerine semptomlarını da açıkladı. Stephanie Davis, baş ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirtti. Davis ayrıca nefes almakta da zorluk çektiğini söyledi.

"CİLDİME DOKUNAMIYORUM!"

'Hollyoaks' dizisiyle ünlenen oyuncu, "Hiç iyi değilim, az önce biraz morfin aldım ve bu gerçekten acıma yardımcı oldu. Neler olduğunu bilmiyorum ama yemek borumda ve göğsümde şiddetli ağrılar oluyor ve bu hazımsızlık değil çünkü hiçbir şey yemedim" ifadelerini kullandı.
Stephanie Davis, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Cildimdeki ağrı en kötüsüydü... Cildime dokunamıyordum ve göğsüm çok kötü... Oksijen seviyem çok iyi değil. Birazdan doktorlar geldiğinde tekrar muayene olacağım.
Hastaneden yapılan açıklamada Davis'e oksijen verildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca ünlü oyuncunun sıvı takviyesi ve ağrı kesiciler ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Stephanie Davis'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Davis'in ayrıca aşı olmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama ünlü oyuncunun menajerinden geldi. Menajeri, Davis'in Anafilaksi nedeniyle bugüne kadar aşı olmadığını duyurdu.

ANAFİLAKSİ NEDİR?

ANAFİLAKSİ NEDİR?
Anafilaksi, hızla gelişen ciddi bir alerjik reaksiyondur. Hayati tehlike arz edebilir ve tıbbi acil durum olarak müdahale edilmelidir. Bu tip alerjik reaksiyon, alerjene maruz kaldıktan dakikalar veya saatler sonra ortaya çıkabilen birkaç farklı semptom gösterir.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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