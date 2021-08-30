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Stephen Eustaquio kimdir, nereli? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Stephen Eustaquio hangi takımlarda oynadı?

30.08.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri gelmeye devam ederken Fenerbahçe'nin, Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giymekte olan Stephen Eustaquio'yu transfer edeceği iddiası geldi. Gelişme sonrası Stephen Eustaquio'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Stephen Eustaquio kimdir, nereli? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Stephen Eustaquio hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

Sarı lacivertli takım için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Fenerbahçe Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giymekte olan Stephen Eustaquio'yu transfer etmek üzere çalışıyor. Peki Stephen Eustaquio kimdir, nereli?

STEPHEN EUSTAQUİO KİMDİR?

Sarı lacivert takım Fenerbahçe'nin, Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giymekte olan başarılı isim Stephen Eustaquio'yu transfer edeceği iddia edildi. İddialar sonrası Stephen Eustaquio'nu hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
1996 yılında Kanada'da dünyaya gelen Stephen Eustaquio, futbola Portekiz'in Leiria kulübünde başlamıştır. Torreense, Leixoes ve Chaves gibi Portekiz kulüplerinde forma giymiş olan Eustaquio, 2019 senesinde Meksika'nın Cruz Azul takımına transfer olmuştur.
Bir senelik Meksika macerasının sonrasında Portekiz'e dönmüş olan orta saha oyuncusunun Paços Ferreira ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta.
Transfermarkt değeri 5 milyon euro olan Stephen Eustaquio, 7 defa Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda, 10 defa da Kanada A Milli Takımı'nda forma giymiştir.
Eustaquio bu sezon Paços Ferreira ile toplam 7 maça çıkmıştır ve 1 golü bulunmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Portekiz
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