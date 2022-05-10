Striptizciler yetmedi! Sonrasında arabanın üzerinde coştu

İki kez Grammy adayı olan Saweetie, geçtiğimiz gece Doğu Hollywood'daki yetişkin eğlence kulübü kız arkadaşlarıyla çılgınca eğlendi.

28 yaşındaki ünlü isim, arkadaşlarıyla birlikte bir arabanın tepesinde çıkıp bağırırken, tüm Hollywood Bulvarı'nın duyması için hoparlörlerden müzik çaldı.