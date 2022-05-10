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Striptizciler yetmedi! Sonrasında arabanın üzerinde coştu

10.05.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rapçi Saweetie, striptizcilerle eğlendikten sonra hızını alamayarak arkadaşlarıyla arabanın üzerine çıkarak eğlenmeye devam etti.

İki kez Grammy adayı olan Saweetie, geçtiğimiz gece Doğu Hollywood'daki yetişkin eğlence kulübü kız arkadaşlarıyla çılgınca eğlendi.

STRİPTİZCİLERLE EĞLENDİKTEN SONRA ARABANIN ÜZERİNDE COŞTU

28 yaşındaki ünlü isim, arkadaşlarıyla birlikte bir arabanın tepesinde çıkıp bağırırken, tüm Hollywood Bulvarı'nın duyması için hoparlörlerden müzik çaldı.
Saweetie (asıl adı Diamanté Quiava Valentin Harper), geceye gerdanlık ve birden fazla gösterişli yüzük, bilezik takarak katıldı.
Kulübün içinde, Saweetie birkaç twerk striptizcisine yağdırdığı paralarla gündem oldu.
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