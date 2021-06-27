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Su Savaşları Hakan neden yok? Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı?

27.06.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Su Savaşları programı geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çağlar Demirkapı ile Hakan Girginer'in su yolu açma maceralarını konu alan Su Savaşları'nda Hakan Girginer'in neden ayrıldığı merak konusu oldu. Peki Su Savaşları Hakan neden yok? Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

"Su Savaşları Hakan neden yok?" , "Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı?" sorularının yanıtları Su Savaşları izleyicileri tarafından merak ediliyor. Su Savaşları programı uzun zamandır ilgiyle takip ediliyor. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Su Savaşları Hakan Girginer neden yok?

Su Savaşları her cumartesi 20.00'da TRT Belgesel ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Bu programda suya ulaşamayan, su kıtlığı çekilen yerlerdeki toplulukların su ihtiyacı, su uzmanları tarafından gideriliyor.
Su uzmanı Çağlar Demirkapı'ya uzun süredir Hakan Girginer eşlik ediyordu. Ancak yeni programlarda Hakan Girginer'in olmaması dikkat çekti.
Su Savaşları izleyenleri Girginer'in programda neden olmadığına ilişkin sosyal medya üzerinden sorular yöneltti.
Öte yandan Girginer'in Demirkapı ile uyum yakaladığı ifade edildi ve izleyenler Girginer'in programdan ayrılmasına üzüldüğünü dile getirdi.
Konuya ilişkin yapım ekibi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Hakan Girginer'in programa neden veda ettiği henüz bilinmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
TRT Belgesel
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