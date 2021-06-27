Su Savaşları Hakan neden yok? Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı?

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Su Savaşları Hakan Girginer neden yok?

Su Savaşları her cumartesi 20.00'da TRT Belgesel ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Bu programda suya ulaşamayan, su kıtlığı çekilen yerlerdeki toplulukların su ihtiyacı, su uzmanları tarafından gideriliyor.

Su uzmanı Çağlar Demirkapı'ya uzun süredir Hakan Girginer eşlik ediyordu. Ancak yeni programlarda Hakan Girginer'in olmaması dikkat çekti.

Su Savaşları izleyenleri Girginer'in programda neden olmadığına ilişkin sosyal medya üzerinden sorular yöneltti.

Öte yandan Girginer'in Demirkapı ile uyum yakaladığı ifade edildi ve izleyenler Girginer'in programdan ayrılmasına üzüldüğünü dile getirdi.