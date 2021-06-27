TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Su Savaşları programının her bölümünde su bulmak için yola çıkılır. Su Savaşları, Hakan Girginer ve Çağlar Demirkapı'nın su bulmak için mücadelelerini konu alır. Ancak Hakan Girginer'in yerine Çağlar Demirkapı'ya bundan sonra Uğur Taşdemir eşlik edecek. Peki Su Savaşları neden yok? Su Savaşları neden yayınlanmıyor? İşte ayrıntılar...
Su Savaşları neden yok?
Su Savaşları, su kıtlığı yaşayan bölgelere su götürmeye çalışan iki su uzmanının yaşadıklarını belgesel şeklinde konu alır ve izleyicilerle buluşturur.
Su Savaşları her cumartesi 20.00'da TRT Belgesel ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
HAKAN GİRGİNER AYRILDI MI?
Su Savaşları programı Hakan Girginer ve Çağlar Demirkapı eşliğinde çekilmekteydi. Hakan Girginer'in programda olmayışı seyircilerin dikkatini çekti.
Sosyal mecralardan seyirciler konuya ilişkin bir çok soru sordu. Su Savaşları izleyenleri Hakan Girginer'in programda neden olmadığını merak ediyor.
Konuya ilişkin yapım ekibi tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Seyircilerin gözleri Hakan Girginer'in programda neden olmadığını açıklayacak yapım ekibine çevrildi.
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