TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Su Savaşları programının her bölümünde su bulmak için yola çıkılır. Su Savaşları, Hakan Girginer ve Çağlar Demirkapı'nın su bulmak için mücadelelerini konu alır. Ancak Hakan Girginer'in yerine Çağlar Demirkapı'ya bundan sonra Uğur Taşdemir eşlik edecek. Peki Su Savaşları neden yok? Su Savaşları neden yayınlanmıyor? İşte ayrıntılar...