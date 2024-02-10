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  4. Şükran Ovalı paylaştı! Caner Erkin öpmelere doyamadı... O anlar gündem oldu

Şükran Ovalı paylaştı! Caner Erkin öpmelere doyamadı... O anlar gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 18:07 | Son Güncelleme:
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En son Yargı dizisinde Savcı Derya rolüne hayat veren Şükran Ovalı sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir isim. Oyuncu son olarak Instagram hesabından eşi Caner Erkin'in onu öptüğü anları paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı.

Birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Şükran Ovalı ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.


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EŞİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

Menajerimi Ara, Bez Bebek, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında Roma'da hayatlarını birleştirmişti.

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Oyuncu son olarak Instgaram hesabından eşiyle olan aşk dolu anlarını paylaştı. Caner Erkin'in kendisini öptüğü anları yayınlayan Ovalı'ya hayranlarından yorum yağdı.

İkiliye "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah nazar değmesin", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şükran Ovalı Caner Erkin sosyal medya Oyuncu
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