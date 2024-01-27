MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sunucu Hakan Ural'ın ifadesi alındı!

Sunucu Hakan Ural'ın ifadesi alındı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2024 20:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir televizyon kanalındaki programında S.B. isimli vatandaşa hakaret ettiği iddiası üzerine Hakan Ural’ın ifadesi alındı.

Müşteki S.B.'nin avukatı aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 11 Nisan 2023 tarihli şikayet dilekçesinde, Hakan Ural’ın bir televizyon kanalındaki programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmenin ardından yine yetkisizlik kararıyla dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Soruşturma savcısının Hakan Ural’ın ifadesinin alınarak ifade tutanağının gönderilmesi amacıyla adresinin bulunduğu Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazdığı, polis merkezi tarafından 10 Kasım 2023’te yapılan çağrıya rağmen Ural’ın müracaat etmediği öğrenildi. Öte yandan Hakan Ural’ın avukatıyla telefon görüşmesi yapıldığı, avukatına konunun aktarıldığı fakat ifadeye müracaatının sağlanamadığına ilişkin tutanak tutulduğu bilgisine de ulaşıldı.

Soruşturma savcısı tarafından Hakan Ural’ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmesi için talimat yazıldı. Talimatın yerine getirilememesi nedeniyle 6 Aralık 2023 tarihinde Hakan Ural’ın konutunun bulunduğu bölgedeki Polis Merkezi Amirliği’ne öncelikle ifadesinin alınması, alınamaması halinde ise ifade vermek üzere pazartesi, çarşamba veya cuma günleri mesai saatleri içerisinde adliyede hazır edilmesi için müzekkere yazıldığı ortaya çıktı.

Ardından Hakan Ural’ın adreste bulunamadığı, kendisine ulaşılamadığı, bu nedenle hazır edilemediğine dair tutanak tanzim edildiği öğrenildi. Yazılan tüm müzekkerelere rağmen kolluk tarafından ifadesi alınamadığından ve talimat gereği yerine getirilemediğinden soruşturma savcısı tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde Hakan Ural’ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere cumhuriyet savcılığına getirilmesi, aksi halde sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılacağına dair talimat yazıldığı bilgisine ulaşıldı.

URAL'IN İFADESİ ALINDI!

URAL'IN İFADESİ ALINDI!

Hakan Ural’ın 26 Ocak 2024 tarihinde mesai saatleri dışında gece vakti sabaha karşı gözaltına alındığına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmesi üzerine gözaltına alınmaması, hakaret suçundan ifadesinin alınması ve derhal serbest bırakılması yönünde yazılı talimat verildiği ve Ural’ın şikayete konu hakaret suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural ifade ele
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

Arda Güler için birbirlerine girdiler!

Arda Güler için birbirlerine girdiler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.