Sunucu Hakan Ural'ın ifadesi alındı!

Ardından Hakan Ural’ın adreste bulunamadığı, kendisine ulaşılamadığı, bu nedenle hazır edilemediğine dair tutanak tanzim edildiği öğrenildi. Yazılan tüm müzekkerelere rağmen kolluk tarafından ifadesi alınamadığından ve talimat gereği yerine getirilemediğinden soruşturma savcısı tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde Hakan Ural’ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere cumhuriyet savcılığına getirilmesi, aksi halde sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılacağına dair talimat yazıldığı bilgisine ulaşıldı.