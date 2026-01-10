Süper Kupa'da "yağmurluk" krizi! Sosyal medya yıkılıyor: "Biri mont gibi, diğeri çöp poşeti!"

TFF'nin saatini değiştirmek zorunda kaldığı, fırtına ve yağışın beklendiği Süper Kupa finali öncesi tribünlerde renkli ama bir o kadar da tartışmalı anlar yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri, stada gelen taraftarlarının ıslanmaması için koltuklara yağmurluk bıraktı. Ancak iki takımın dağıttığı ürünler arasındaki fark, maçın önüne geçti.

"BİRİ KALIN, DİĞERİ ŞEFFAF"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Fenerbahçe yönetiminin dağıttığı yağmurlukların daha kalın yapıda, sarı-lacivert renklerde ve dayanıklı göründüğü dikkat çekti. Galatasaray tarafında ise dağıtılan şeffaf yağmurlukların oldukça ince olduğu görüldü.

TARAFTAR İSYAN ETTİ, RAKİP DALGA GEÇTİ

Galatasaraylı taraftarların bir kısmı, sosyal medyada kendi yönetimlerine "Bu soğukta bu incecik şeyle mi korunacağız? Market poşeti gibi" diyerek sitem ederken, Fenerbahçeli taraftarlar ise "Vizyon farkı" yorumlarıyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu. O anlar X'te (Twitter) en çok konuşulan konular arasına girdi.