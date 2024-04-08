Süper Kupa finali sonrası spor yazarlarından olay yorumlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Türk futbolu dün tarihi bir akşama sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinde uzun yıllar konuşulmayacak anlar yaşandı. A Takım kadrosunu İstanbul'da bırakan sarı-lacivertliler sahaya U19 takımıyla çıktı. Santra vuruşuyla mücadeleye başlayan Galatasaray oyunu henüz durmadan başlattığı ilk atakta golü buldu. Icardi'nin golüyle Galatasaray henüz birinci dakika dolmadan öne geçerken, gol sonra Fenerbahçe maçın durmasıyla takımı sahadan çekti ve maç tatil edildi.
Gözler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek karara çevrilirken, maçın ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Fenerbahçe de sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası Özbek, "Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz" dedi.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ve 4. dakikada yarıda kalan Süper Kupa maçını spor yazarları değerlendirdi.
"Dün Türk futbol tarihine utanç sayfası olarak kaydedilecek bir gece yaşandı Şanlıurfa’da. Bu tabloda katkısı olan her bir kişi şunu unutmasın lütfen: Üzerinizde cumhuriyetin yüzüncü yılının ahı var... Bu noktaya ulaşana dek 3 büyük hata yapıldı bence:
1- Bu final pekalâ 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda cumhuriyetin yüzüncü yıl coşkusuyla oynayabilirdi. Sürecin en başında Riyad teklifi masaya geldiğinde, bunu cumhuriyetin 100’üncü değil, 101’inci senesinde konuşalım demeyen herkes suçludur.
2- Alternatif tarihin 7 Nisan olarak ayarlanması da bir başka saçmalık. Süper Lig 37’nci hafta maçlarını 15 Mayıs’ta, Süper Kupa’yı 19 Mayıs’ta Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynatıp, Atatürk’ün emanetine yakışır bir saygı duruşunda bulunabilirdiniz.
3- Dün Fenerbahçe’nin maça U19’la çıkıp, ikinci dakikada sahayı terk etmesi son lig şampiyonu Galatasaraylı sporcuların da, son kupa galibi Fenerbahçeli futbolcuların emeğine de haksızlık."
"Yüz yıllık Türk futbolunda hiç yaşanmamış olaylar meydana geldi. Yazıklar olsun desek az gelir. Dün gece maç bitmiş , şeref tribününde gülüyor. Yanında Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın suratına bakıyorum, üzgün, yüzünden düşen bin parça.
Bu ülkenin bir reisi var, Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bunların müsebbibi, Büyükekşi'dir. Üzülüyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir tek şey var; bu adama görevden el çektirmek. Kanunen görevden alamaz ama görevden el çektirebilir. Konuyu spordan ağabeyim olan Sayın Erdoğan'a arz ediyorum. Yoksa kaos büyümeye devam eder."
"Artık sert bir karar alınması gerekiyordu. Ama kararın en talihsizini verdiler. Bir kere durumu iyi anlamak lazım. Türkiye'nin en büyük takımlarından olan Fenerbahçe'nin bu duruma düşürülmesine üzüldüm. Olağanüstü kongre günü Şanlıurfa'ya gitmeme kararı alınmalıydı. Genç takımı götürüp 49 saniyede gol yemeyi başardınız. Galatasaray, Fenerbahçe başkanının gözünün içine baka baka sevindi. Bu arada sahadaki sevinci anlamakta zorluk çekiyorum. Neyi, nasıl kazandın? Rakip sahadan çekilince sevinilir mi? Saygı duyulur."