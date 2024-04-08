Süper Kupa finali sonrası spor yazarlarından olay yorumlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Türk futbolu dün tarihi bir akşama sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinde uzun yıllar konuşulmayacak anlar yaşandı. A Takım kadrosunu İstanbul'da bırakan sarı-lacivertliler sahaya U19 takımıyla çıktı. Santra vuruşuyla mücadeleye başlayan Galatasaray oyunu henüz durmadan başlattığı ilk atakta golü buldu. Icardi'nin golüyle Galatasaray henüz birinci dakika dolmadan öne geçerken, gol sonra Fenerbahçe maçın durmasıyla takımı sahadan çekti ve maç tatil edildi.

Gözler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek karara çevrilirken, maçın ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Fenerbahçe de sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası Özbek, "Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ve 4. dakikada yarıda kalan Süper Kupa maçını spor yazarları değerlendirdi.

