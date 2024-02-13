Süper Kupa krizinde Ali Koç ve Dursun Özbek'e gelen telefon! Aylar sonra ortaya çıktı... Hakan Fidan devreye girmiş: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa mücadelesi başlamadan bitmiş, Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmadan geri dönmüştü. Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankarta izin vermeyen Suudi yetkililer, üzerinde Atatürk'ün resminin olduğu kyafetlerle stada girmek isteyenleri de engellemişti.
Türkiye'nin büyük tepkisini çeken uygulama sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe takımları sahaya çıkmayı reddederken, iki takım da yurda dönmüştü.
Uzun bir süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Süper Kupa kriziyla ilgili yeni detaylar ise aylar sonra ortaya çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın krizin yaşandığı anda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i aradığı belirtildi.
Gazeteci Selvi Öztürk'ün iddiasına göre krizin yaşandığı akşam Bakan Fidan, Koç ve Özbek ile telefonda görüştü.
Selvi, Fidan'ın telefonda Dursun Özbek ve Ali Koç'a "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" diye sorduğunu belirtti.