Süper Kupa krizinde Ali Koç ve Dursun Özbek'e gelen telefon! Aylar sonra ortaya çıktı... Hakan Fidan devreye girmiş: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

"BENDEN DAHA MI ATATÜRKÇÜSÜNÜZ?"

Selvi, Fidan'ın telefonda Dursun Özbek ve Ali Koç'a "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" diye sorduğunu belirtti.