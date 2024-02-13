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  4. Süper Kupa krizinde Ali Koç ve Dursun Özbek'e gelen telefon! Aylar sonra ortaya çıktı... Hakan Fidan devreye girmiş: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

Süper Kupa krizinde Ali Koç ve Dursun Özbek'e gelen telefon! Aylar sonra ortaya çıktı... Hakan Fidan devreye girmiş: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.02.2024 14:15 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa mücadelesi krize dönüşmüştü. Atatürk posterlerinin izin verilmemesi nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmazken, söz konusu krizle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kulüp başkanlarını aradığı ortaya çıktı. Fidan'ın telefonda Ali Koç ve Dursun Özbek'e 'Benden daha mı Atatürkçüsünüz?' diye sorduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa mücadelesi başlamadan bitmiş, Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmadan geri dönmüştü. Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankarta izin vermeyen Suudi yetkililer, üzerinde Atatürk'ün resminin olduğu kyafetlerle stada girmek isteyenleri de engellemişti.


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Türkiye'nin büyük tepkisini çeken uygulama sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe takımları sahaya çıkmayı reddederken, iki takım da yurda dönmüştü.

Uzun bir süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Süper Kupa kriziyla ilgili yeni detaylar ise aylar sonra ortaya çıktı.

BAKAN FİDAN, KOÇ VE ÖZBEK'İ ARAMIŞ

BAKAN FİDAN, KOÇ VE ÖZBEK'İ ARAMIŞ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın krizin yaşandığı anda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i aradığı belirtildi.

Gazeteci Selvi Öztürk'ün iddiasına göre krizin yaşandığı akşam Bakan Fidan, Koç ve Özbek ile telefonda görüştü.

"BENDEN DAHA MI ATATÜRKÇÜSÜNÜZ?"

"BENDEN DAHA MI ATATÜRKÇÜSÜNÜZ?"

Selvi, Fidan'ın telefonda Dursun Özbek ve Ali Koç'a "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" diye sorduğunu belirtti.

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Suudi Arabistan Hakan Fidan süper kupa Bakan
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