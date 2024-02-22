Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanacağının açıklanması sonrası Ahmet Çakar'ın skandal paylaşım! Kısa süre sonra sildi, tepkiler çığ gibi

"FÜZE ATILSA NELER OLUR..."

Çakar; X' hesabından, "Ah be Türkiye futbol federasyonu, siz hiç mi akıllanmadınız. Samsun, Ankara ya da İstanbul dururken niye Urfa? Suriye ile problem yaşadığımız , ortadoğunun kazan gibi kaynadığı bu dönemde ya Suriye tarafından provakasyon amaçlı bir füze atılsa neler olabileceğini düşünmediniz mi?" dedi.