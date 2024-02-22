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Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanacağının açıklanması sonrası Ahmet Çakar'ın skandal paylaşım! Kısa süre sonra sildi, tepkiler çığ gibi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak Arapların çirkin tutumları sonrası iptal edilen Süper Kupa mücadelesinin Şanlıurfa'da oynanacağının açıklanması sonrası Ahmet Çakar sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunurken gelen tepkiler sonrası bu paylaşımını sildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada Süper Kupa finalinin 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması plananlanan ancak Araplar'ın Atatürk'e yönelik çirkin tutumu nedeniyle iptal edilen maç sonrası Galatasaray ile Fenerbahçe ortak karar alarak sahaya çıkmamış, takımlar İstanbul'a dönmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun; Süper Kupa maçının yeni yerini Şanlıurfa olarak belirlemesi konuşulurken ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın tepkisi olay oldu.

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"FÜZE ATILSA NELER OLUR..."

"FÜZE ATILSA NELER OLUR..."

Çakar; X' hesabından, "Ah be Türkiye futbol federasyonu, siz hiç mi akıllanmadınız. Samsun, Ankara ya da İstanbul dururken niye Urfa? Suriye ile problem yaşadığımız , ortadoğunun kazan gibi kaynadığı bu dönemde ya Suriye tarafından provakasyon amaçlı bir füze atılsa neler olabileceğini düşünmediniz mi?" dedi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bu skandal paylaşıma "Şanlıurfa futbol şehri değil mi? Ahmet Çakar ne demek istiyor?" yorumlarıyla tepki gösterildi. Ahmet Çakar paylaşıma gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.

FAKIBABA: KENDİSİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM

FAKIBABA: KENDİSİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Çakar'ın Şanlıurfalılardan özür dilemesi gerektiğini söyleyerek, "Ahmet Çakar, ırkçı paylaşımı ve düşüncesinden dolayı Şanlıurfalı hemşerilerimizden acilen özür dilemelidir. Kendisini şiddetle kınıyorum. Tweeti silmek yetmez..." diye sert bir açıklama yaptı.

YAZMACI: ÖTELEYİCİ YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ

YAZMACI: ÖTELEYİCİ YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ

AKP Şanlıurfa Milletvekilleri Av. İbrahim Eyyüpoğlu ve Cevahir Asuman Yazmacı da Çakar'ın sözlerini kınayarak tepki gösterdi. Yazmacı, "Yersiz, haddini bilmez açıklamalar... Eski bir FIFA hakemine yakışmadı. Huzur, dostluk ve kardeşliğin şehri, peygamberler diyarı Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalıları dışlayan açıklamaları nedeniyle Ahmet Çakar'ı kınıyorum. 2 milyon kişinin yaşadığı şehre karşı bölücü, öteleyici yaklaşım kabul edilemez." dedi

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