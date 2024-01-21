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Süper Lig'de büyük olay! Sumudica ile Bülent Uygun sahanın içinde birbirine girdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.01.2024 17:21 | Son Güncelleme:
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Sivasspor - Gaziantep FK maçı sona erdikten sonra Sumudica ve Bülent Uygun arasında ardından gerginlik yaşandı. Bazı basın mensupları, Marius Sumudica'nın maç sonrası yaptığı hareketlerden dolayı Rumen teknik adamın basın toplantısını terk etti. Bir basın mensubu ise Sumudica'ya karşılaşma sırasında ve sonrasında yaptıklarının doğru olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Sivasspor - Gaziantep FK maçının sonunda iki takımın teknik direktörü birbirine girdi. Saha içinde Sumudica ile Bülent Uygun'un tartışması kameralara yansıdı.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE GERGİNLİK

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Sivasspor - Gaziantep FK maçının ardından iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Sivas basını maç sonu yaşanan olaylardan sonra Sumudica'yı protesto ederek basın toplantısını terk etti.

"GİDİP BENİM BİR FUTBOLCUMA PARMAĞINLA VURARAK KONUŞAMAZSIN"

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Maç sonunda konuşan Bülent Uygun, "Aslında söylenecek çok söz var ama o nasıl bir hata yaptığının farkındadır. Benim çok muhatabım değil. Gidip benim bir futbolcuma parmağınla vurarak konuşamazsın. Kendi oyuncuna da konuşamazsın vurarak. Başkasının futbolcuna bunu yapmak futbol adabına aykırıdır." dedi.

"BİR ANTRENÖR OYUNCUSUNA 'YERE YATIN, KALKMAYIN.' DEMEMELİ"

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Sivasspor Asbaşkanı Deniz Kızılırmak, "Rakip takımın hocasının Futbol fair-play'ine uymadığını, bunun hoş olmadığını, seyirciyi tahrik ettiğini ve yaptığı hareketlerin bir antrenöre yakışmayacak hareketler olduğunu söylüyoruz. Onun yüzünden bizim 2 dakikamızda kesildi, maç 2 dakika daha uzayabilirdi. Bir antrenör oyuncusuna 'Yere yatın, kalkmayın.' dememeli. Bunlar hoş hareketler değil. Burada futbol var, futbol oynandı. Dostluk kazandı diyelim ama olmaması gereken şeyler oldu. Sivasspor'umuzu tebrik ediyorum.

Futbolda tabii ki bir takım uzatmalar, taktikler olur ama bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya gerek yok. Gerçek futbol oynansaydı belki daha farklı skorlar olurdu." dedi.

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Sivasspor Gaziantep FK Bülent Uygun sumudica fk erden marius maçın
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