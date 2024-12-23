Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu 'ben hayatımda böyle bir lig görmedim' diyerek açıkladı!

Süper Lig'de 17. hafta mücadelelerinin oynanmasıyla ligin ilk devresi tamamlanırken lider Galatasaray son oynadığı Kayserispor maçında rakibini 5-1 mağlup ederek 2024 yılını zirvede kapattı.
İkinci devre öncesi en yakın rakibine tam 8 puanlık bir fark atan Sarı-Kırmızılılar'ın performansını değerlendiren Ahmet Çakar, BTV Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Milyonlarca Fenerbahçeli, Galatasaray maçını izledikten sonra 'Bu iş bitti' dedi. Galatasaray, yüzde 75-80 ihtimalle şampiyon oldu. Futbolda her şey mümkün ama görünen köy uzakta değil."
"Galatasaray ilk yarıda çok üstün oynamadı, pas hataları yaptı ama buna rağmen devreye 2-1 önde girdi. Kayserispor atak üstünlüğünü almıştı ama büyük takım olduklarını yine kanıtladılar ve soyunma odasına skor olarak önde girdiler. Bu Fenerbahçe'yi irite eder."
"Yunus Akgün çok iyi gelişim kaydediyor. Barış Alper Yılmaz iyiydi ama son vuruşları daha iyi olsa 2 gol daha atabilirdi. Gabriel Sara işine bakıyor. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı çok iyi uyumlular. Ancak Ismail Jakobs'un kanadı ise otoban oldu. Torreira ise sevgilisi Devrim Özkan'dan ayrıldıktan sonra performansı düşmüş."
"Galatasaray, ligin ikinci yarısında yine bu takımlarla oynayacak. O yüzden ağır favori Galatasaray. Beşiktaş'ın ne olduğu zaten belliydi Fenerbahçe yönetiminin utanması gerek. Başkanı Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi ama Galatasaray'a diş geçiremiyorlar. Ben hayatımda böyle lig görmedim. Belki gördüm ama çok az rastladım. Aralık ayında fark 8."
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