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Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu 'ben hayatımda böyle bir lig görmedim' diyerek açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 08:33
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Süper Lig'de Kayserispor karşısında oynadığı mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılan ve ilk devreyi namağlup kapatan Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarken yorumcu Ahmet Çakar şampiyonluğa dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 17. hafta mücadelelerinin oynanmasıyla ligin ilk devresi tamamlanırken lider Galatasaray son oynadığı Kayserispor maçında rakibini 5-1 mağlup ederek 2024 yılını zirvede kapattı.

İkinci devre öncesi en yakın rakibine tam 8 puanlık bir fark atan Sarı-Kırmızılılar'ın performansını değerlendiren Ahmet Çakar, BTV Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN O SÖZLERİ

"YÜZDE 75-80 ŞAMPİYON" 

"YÜZDE 75-80 ŞAMPİYON" 

"Milyonlarca Fenerbahçeli, Galatasaray maçını izledikten sonra 'Bu iş bitti' dedi. Galatasaray, yüzde 75-80 ihtimalle şampiyon oldu. Futbolda her şey mümkün ama görünen köy uzakta değil."

"FENERBAHÇE'Yİ İRİTE EDER"

"FENERBAHÇE'Yİ İRİTE EDER"

"Galatasaray ilk yarıda çok üstün oynamadı, pas hataları yaptı ama buna rağmen devreye 2-1 önde girdi. Kayserispor atak üstünlüğünü almıştı ama büyük takım olduklarını yine kanıtladılar ve soyunma odasına skor olarak önde girdiler. Bu Fenerbahçe'yi irite eder."

"2 GOL DAHA ATABİLİRDİ" 

"2 GOL DAHA ATABİLİRDİ" 

"Yunus Akgün çok iyi gelişim kaydediyor. Barış Alper Yılmaz iyiydi ama son vuruşları daha iyi olsa 2 gol daha atabilirdi. Gabriel Sara işine bakıyor. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı çok iyi uyumlular. Ancak Ismail Jakobs'un kanadı ise otoban oldu. Torreira ise sevgilisi Devrim Özkan'dan ayrıldıktan sonra performansı düşmüş."

"GALATASARAY'A DİŞ GEÇİREMİYORLAR"

"GALATASARAY'A DİŞ GEÇİREMİYORLAR"

"Galatasaray, ligin ikinci yarısında yine bu takımlarla oynayacak. O yüzden ağır favori Galatasaray. Beşiktaş'ın ne olduğu zaten belliydi Fenerbahçe yönetiminin utanması gerek. Başkanı Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi ama Galatasaray'a diş geçiremiyorlar. Ben hayatımda böyle lig görmedim. Belki gördüm ama çok az rastladım. Aralık ayında fark 8."

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Süper Lig Ahmet Çakar son dakika Şampiyon galatasaray
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