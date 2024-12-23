Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu 'ben hayatımda böyle bir lig görmedim' diyerek açıkladı!

"GALATASARAY'A DİŞ GEÇİREMİYORLAR"

"Galatasaray, ligin ikinci yarısında yine bu takımlarla oynayacak. O yüzden ağır favori Galatasaray. Beşiktaş'ın ne olduğu zaten belliydi Fenerbahçe yönetiminin utanması gerek. Başkanı Türkiye'nin en zengin adamlarından birisi ama Galatasaray'a diş geçiremiyorlar. Ben hayatımda böyle lig görmedim. Belki gördüm ama çok az rastladım. Aralık ayında fark 8."