SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de kağıtlar yeniden dağıtabilir! Puan silme cezası gündeme geldi

Süper Lig'de kağıtlar yeniden dağıtabilir! Puan silme cezası gündeme geldi

09.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kulüplerinin lisans hakları nedeniyle başı belaya girebilir... TFF, Ulusal Kulüp Lisansı için 52 takımdan henüz yanıt alamadı. Lisansların alınamaması durumunda ortaya çıkacak puan silme cezasından Süper Lig'de yer alan takımlar da etkilenebilir. Bu takımların bazılarının adı da ortaya çıktı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplere verilen UEFA ve Ulusal Lisans meselesinde ortalık karıştı. Bazı kulüplerin henüz lisans alamaması TFF'yi harekete geçirdi. 32 kulübün lisans almaya hak kazandığı bilinirken, TFF lisans alamayan 52 takıma ek süre tanımıştı.

52 TAKIM LİSANS ALAMADI

Ajansspor'da yer alan habere göre, lisans kayıtları sona erdi ve 52 takım lisansını alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve Kadın Süper Ligi'nden sadece lisans alan 32 takımın adı yer aldı.

PUAN SİLME CEZASI GELEBİLİR Mİ?

Lisans alamayan takımlar puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ek süre verilmesine rağmen kriterlere uymayan 23 takımdan 8'inin Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den olduğu ortaya çıktı. TFF'nin vereceği cezaya göre bu kulüplerin puanları silinebilir.

İŞTE O TAKIMLAR

SPOR TOTO SÜPER LİG

SPOR TOTO SÜPER LİG


Gaziantep FK

Atakaş Hatayspor

Yukatel Kayserispor

Bitexen Giresunspor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
lisans tff ini spor toto türkiye futbol federasyonu altında son durum nedir spor tot süper li tff, spor to kulübün

En Çok Okunan Haberler

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Batshuayi'den Beşiktaş'a büyük kıyak!

Batshuayi'den Beşiktaş'a büyük kıyak!

Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!

Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!

Beşiktaş'ta ikinci Caner Erkin dönemi yakın

Beşiktaş'ta ikinci Caner Erkin dönemi yakın

Katar'da skandallar bitmiyor! 6500 kişi öldü, İnsan Hakları Örgütü ayaklandı

Katar'da skandallar bitmiyor! 6500 kişi öldü, İnsan Hakları Örgütü ayaklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.